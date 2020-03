Anniversario di fidanzamento: le frasi più belle per un augurio unico

Ricordo ancora il giorno in cui ti ho incontrato. Eri lì, bella come il sole, ad aspettare che la pioggia terminasse. Un fulmine mi ha colpito, il fulmine di un immenso amore che è nato. Così tanti anni insieme e ti amo ogni giorno più di prima. Buon anniversario!

La tua virtù è la mia sicurezza. E allora non è notte se ti guardo in volto, e perciò non mi par di andar nel buio, e nel bosco non manco compagnia perché per me tu sei l’intero mondo. E come posso dire d’esser sola se tutto il mondo è qui che mi contempla?

Ci sei tu e ogni giorno è più bello. Felice anniversario a noi!

Lo stare insieme è nello stesso tempo per noi essere liberi come nella solitudine, essere contenti come in compagnia. (Emily Bronte)

La vita ha tutto un altro colore da quando ho te al mio fianco. Auguri alla donna che colora tutte le mie giornate!

Io non so come farei se non ti avessi con me. Probabilmente la mia vita sarebbe insapore e incolore. Buon anniversario alla donna della mia vita!

6 anni fa, per un gioco del destino, le nostre vite si sono incrociate e spero, d’ora in poi, possano procedere parallele. Felice anniversario!

Un anniversario è solo una ricorrenza, ma tu rendi speciale ogni giorno. Ti amo, amore mio!