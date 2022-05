In attesa del tanto atteso arrivo anche in Better Call Saul 6 di Walter White e Jesse Pinkman, indimenticati protagonisti di Breaking Bad, gli spettatori si stanno godendo il finale di stagione

Quando esce la puntata 6×04

La data di uscita ufficiale della 6×04 su Netflix è quella del 3 maggio in Italia (in America la data di uscita anticipa di un giorno, dunque, 2 maggio). Non si può certo dire che manchino i colpi di scena in questi primissimi episodi della final season e più si va avanti nelle puntate e più sale l’adrenalina.

Ma per goderci tutte le puntate dovremo aspettare un po’. Infatti, mentre sulla piattaforma Netflix sono disponibili tutte le puntate delle prime 5 stagioni, la sesta stagione di Better Call Saul, verrà rilasciata gradualmente.

Netflix ha infatti annunciato che sarà suddivisa in due parti: i primi 6 episodi verranno rilasciati fino al 24 maggio di maggio, uno ogni mercoledì (martedi in Anerica).

I restanti sette, rilasciati con le stesse modalità, ci accompagneranno per tutta l’estate dal 12 luglio fino al 16 agosto data di uscita dell’ultima puntata.

Anticipazioni 6×04

Nella scorsa puntata (6×03) abbiamo assistito al tentativo, miseramente fallito, di uccidere il villain di questa stagione: Lolo Salamanca, aprendo di fatto le porte ad uno storytelling destinato a gridare vendetta.

Anche Nacho è in fuga e in cerca di una via d’uscita verso gli Stati Uniti. E’ però inseguito dai gemelli, pronti ad ucciderlo, con la consapevolezza che la sua morte garantirà la salvezza di Gus Fring mandante dell’attentato a Lolo.

Nacho deve dunque riuscire a mettersi in salvo a tutti i costi per poter sopravvivere.

Nel nuovo episodio (6×04) a tenere gli spettatori incollati allo schermo ci penserà Kim: è lei il punto fermo della puntata ed è attorno a lei che si muovono tutti i personaggi.

L’episodio mette in luce tutti i dubbi e i pensieri che suscitano uno stato di malessere e frustrazione in Kim che, forse per la prima volta, inizia seriamente a preoccuparsi delle malefatte di Jim.

La donna comincia a rendersi davvero conto di quello che Saul sta facendo e dei reali pericoli a cui sta andando incontro a causa sua.

Una sensazione di pericolo destinata ad evolversi nel corso delle puntate quando lei e Jim scopriranno che, Lalo Salamanca, è vivo e vegeto e che entrambi sono nel suo mirino.

La definizione di Saul Goodman

Ed è proprio in queste puntate che il nuovo personaggio che Jimmy ha deciso di incarnare, quello Saul Goodman, si delinea in maniera sempre più prepotente ed insistente.

Una personalità torbida e spietata che inizia a far dubitare le persone che lo circondano dei suoi reali piani, rischiando di mandare in fumo, questa volta per sempre, la sua vita personale e professionale.

In questa puntata, inoltre, iniziano ad apparire i primi personaggi che diventeranno poi parte del cast di Breaking Bad.

Il cast

Il cast della 6×04 è sostanzialmente quello dell’intera stagione.

Ovviamente non mancheranno Saul/Jim e Kim: Bob Odenkirk e Rhea Seehorn.

Al loro fianco Mike e Gus: Jonathan Banks e Giancarlo Esposito

E ancora: Michael Mando (Nacho), Tony Dalton (Lolo Salamanca), Patrick Fabian (Howard Hamlin).