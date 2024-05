Bonus computer: quando esce e chi lo può richiedere?

Quali sono le novità che hanno a che fare con il bonus computer: quando sarà disponibile e quali sono i soggetti che potranno beneficiarne. Entriamo nel dettaglio per scoprirlo.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

E’ un particolare di cui si sente parlare già da diversi mesi, il bonus computer è un provvedimento non ancora entrato in vigore ma che pare fare gola a moltissime persone. per questo motivo cerchiamo di capire come funziona. A chi è rivolto, chi ne ha diritto e in particolare come fare per poterlo ottenere.

Tanto per cominciare consiste in uno sconto di 300 euro con lo scopo di potere aiutare specialmente i giovani a comprare un pc o un portatile, aiutandoli ancora ad aumentare il tasso di digitalizzazione degli italiani.

Possono fare richiesta per averlo le persone che hanno un ISEE familiare inferiore ai 20 mila euro. I 300 euro di sconto andranno bene per qualsiasi tipo di dispositivo nuovo, usato o ricondizionato con qualsiasi sistema operativo. L’unica cosa è che non vale per stampanti o scanner o per pagare l’abbonamento della connessione internet.

Ad ogni modo, per poterne fare richiesta bisogna utilizzare l‘app IO, poi identificarsi con lo SPID o con la Carta d’Identità elettronica e compilare la domanda nella sezione bonus e sconti che si trova nella scheda portafoglio. Tra i dati che verranno richiesti: IBAN isee, codice fiscale e copia dei documenti.