Britney Spears: la clamorosa decisione del padre della star

#FreeBritney: negli ultimi tempi, questo hashtag è stato uno dei più utilizzati sui social in tutto il mondo. La star di Baby One More Time, da 13 anni e oltre è infatti sotto la tutela legale del padre James, che si occupa di gestire tutti gli aspetti della sua vita.

Adesso l’esistenza di Britney Spears, che in questo momento è felice accanto al fidanzato 27enne Sam Ashgari, potrebbe cambiare ancora una volta radicalmente. Come riportato da alcuni media americani – la notizia è stata poi ripresa da agenzie stampa italiane come ANSA – James Spears ha presentato la richiesta ufficiale per mettere fine alla lunghissima parentesi di tutela legale della figlia.

Come sottolineato dalla sopra citata agenzia stampa, il quasi 70enne – spegnerà il numero tondo di candeline il prossimo luglio – ha sottolineato, nella documentazione, di volere il meglio per la figlia e che se è nelle sue intenzione di mettere fine alla tutela è giusto che abbia una chance.

Non resta che attendere per scoprire il nuovo capitolo di una vicenda che sta toccando profondamente, da anni ormai, i fan della diva pop che, alla fine degli anni ’90, ha letteralmente travolto con le sue hit il mondo della musica.