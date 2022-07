Buon mercoledì: immagini e frasi da dedicare oggi, 20 luglio

Il mercoledì è quel giorno di metà settimana che inizia a far scorgere l’arrivo del weekend, ma che segna ancora due giorni di lavoro. Si tratta di una giornata particolare, in cui la stanchezza dei lavoratori può farsi sentire particolarmente: eppure, il venerdì è davvero molto vicino!

Mercoledì 20 luglio è un giorno caldo d’estate, con molti giovanissimi in vacanza e dunque al mare e molti altri alle prese con gli esami universitari. I lavoratori, per la maggior parte, sono ancora alle prese con faccende riguardanti la vita quotidiana. Nonostante ciò, il mercoledì è un giorno di attesa, preludio ad un fine settimana di relax e di divertimento. In fondo, si tratta del giorno dedicato ad uno degli dei più intelligenti, veloci e comunicativi della mitologia, si tratta di Mercurio.

Mercurio è il dio alato della comunicazione, la divinità messaggera che porta in giro i messaggi divini e – perché no – anche il buongiorno ai nostri cari con alcune delle frasi e delle immagini più belle da poter inviare nella mattinata di questo caldissimo, assolato e solare 20 luglio 2022. Non dimentichiamo, inoltre, che a breve sarà l’inizio di una delle stagioni zodiacali più positive e solari di tutte, ovvero quella del segno del Leone, Re dello Zodiaco!

Frasi di Buongiorno e Buon mercoledì: ecco le più belle del 20 luglio 2022

Il mercoledì è il giorno più stressante della settimana perché il più pieno di impegni generalmente. È il fulcro della settimana, in realtà peggiore del lunedì ma considerato il secondo in classifica perché il lunedì interrompe un periodo di pausa quale la domenica. In concreto il mercoledì è come una giornata di pioggia quando invece ti serve il sole: del tutto inopportuno.

Oggi è mercoledì: il giorno in cui tutto può accadere! Buon mercoledì

Il mercoledì è un giorno che non prende posizione, sta nel mezzo, e tu non sai se sei ancora a inizio settimana o alla fine. Buongiorno e buon mercoledì

Lunedì è sempre il giorno peggiore, il martedì va un po’ meglio, il mercoledì già non vedi l’ora che arrivi il fine settimana. Buongiorno e buon mercoledì!

Nella vita sorridi sempre perché nessuno è così importante da toglierti il sorriso! Buon mercoledì.

Il martedì l’ho superato. Ora tocca a te mercoledì. Fatti sotto!

Buongiorno!

Ho il mercoledì difettoso, funziona come un lunedì.

Buongiorno!

Con l’inizio della settimana ti rendi conto della sacralità del week end. E se ieri erano -4, oggi sono -3… continua così, buongiorno e buon mercoledì!

Buon mercoledì. La vita ha un sapore diverso se ci metti il cuore.

Smetti di rimandare la sveglia: alzati e costruisci i tuoi sogni! La fortuna bacia i mattinieri! Buona giornata, che il sole sia sempre con te! Buon mercoledì!

Fatti sempre guidare dai tuoi sogni, perché tu possa essere felice come non mai. Buon mercoledì piccolo mio!

C’è tanta grande bellezza che aspetta solo di essere vista, protetta e inventata, ogni giorno per ognuno. buon giorno e buon mercoledì!

Buongiorno e buon mercoledì. Svegliati ogni mattina con il pensiero che qualcosa di meraviglioso sta per accadere!