Carote glassate in padella: ricetta gustose per la nostra primavera

Durante la primavera tutti noi riscopriamo il gusto di mangiare prodotti freschi, salutari e buoni. Uno di questi è la carota, un alimento già di per sé ottimo da gustare. Basta lavarlo e pulirlo con cura e siamo pronti poterlo gustare così come viene prodotto dalla terra. Se però vogliamo provare a dargli qualche tocco di novità, che non siano le classiche torte di carote o carote bollite, possiamo fare delle pratiche e buonissime carote glassate in padella. Ecco come farle facilmente

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Carote glassate in padella: come si fanno

Se vuoi trovare un nuovo modo di mangiare le carote e inserirle nella tua dieta, e magari anche in quella dei tuoi figli, procurati questi ingredienti:

300 grammi di carote

2 cucchiai zucchero di canna

10 grammi burro

foglie di menta

sale fino

Ed ecco il procedimento che devi seguire:

Pulisci le carote e pelale attentamente;

Taglia le carote a bastoncini o a rondelle, come preferite e come siete più comodi;

Fate sciogliere in padella tutto il burro e fate saltare le carote al suo interno per circa 5 minuti;

Aggiungere ora lo zucchero di canna e mescolate per qualche minuto;

A questo punto salate leggermente e aggiungete acqua fino a coprire le carote;

Mettete il coperchio sulla padella e lasciate cuocere per 20 minuti.

Trascorso questo periodo dovete togliere il coperchio e lasciare evaporare l’acqua residua. Infine servite con qualche foglia di menta per aggiungere gusto e profumo.

Carote glassate con salsa di soia

Per avere un gusto più orientale nella ricetta che vi abbiamo appena proposto, potete sostituire il burro con del semplice olio evo e a circa metà cottura aggiungere della salsa di soia. In questo modo avrete un gusto più esotico, che si può accompagnare bene anche ad un po’ di riso in bianco o della carne.