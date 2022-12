Aarti Mann è un’attrice con una vasta esperienza nel settore cinematografico. Anche se spesso appare in ruoli ricorrenti o da ospite, ha ottenuto una grande notorietà grazie al suo ruolo di ‘Priya Koothrappali’ in ‘The Big Bang Theory‘. Non solo, Aarti ha anche recitato in altri grandi spettacoli come ‘Heroes‘, ‘Abiti‘ e ‘Wendell & Vinnie‘, dove ha lavorato con attori del calibro di Marcus Scribner. Vi consigliamo di dare un’occhiata alla carriera di Aarti Mann, poiché ha lavorato con molti grandi nomi del settore ed è considerata una delle attrici più versatili della sua generazione.

Biografia e Carriera di Aarti Mann

Aarti Mann, nata il 3 marzo 1978, ha ora 41 anni. Figlia di due medici professionisti, suo padre è scomparso quando era ancora un’adolescente. Sua madre, Vasanti Majumdhar, ha ottenuto un dottorato presso il Pittsburgh Medical Center. Prima della nascita di Aarti, i suoi genitori emigrarono negli Stati Uniti, luogo nel quale hanno dato alla luce due figli: la sorella maggiore, Kruti e un fratello minore, Nishad. La famiglia ha vissuto in diverse zone della Pennsylvania prima di stabilirsi a Fox Chapel.

Per quanto riguarda la sua istruzione, Aarti ha conseguito gli studi superiori presso la Shady Side Academy a Point Breeze a Pittsburgh. In seguito ha intrapreso una laurea presso la New York University in scrittura e regia cinematografica. Ha affermato di essere stata una studentessa assidua durante la sua istruzione, godendo profondamente della cultura e dell’arte in tutte le sue forme. Durante la sua carriera, ha diretto diversi film ed è stata nominata a diversi premi cinematografici.

Vita privata

Aarti è un’attrice di grande successo, ma mantiene riservata la sua vita privata. Tuttavia, ha fornito alcune informazioni limitate riguardo la sua vita personale. È felicemente sposata con Purvesh Mankad, un funzionario finanziario, e insieme hanno avuto una figlia, Nikita Mankad. Attualmente vivono a Los Angeles e custodiscono gelosamente la loro privacy. Si dice che abbia avuto una relazione con Johnny Galecki, l’attore principale di The Big Beng Theory, ma più tardi si è sposata con Purvesh.