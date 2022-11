Alex Jennings è uno degli attori del cast di The Crown, serie scritta e prodotta da Peter Morgan. Questo professionista, come gli altri colleghi, ha alle spalle una carriera ricca di premi ed esperienze in campo cinematografico. Ecco perché se sei curioso di scoprire di più su di lui e sulla sua vita privata, ti consigliamo di proseguire nella lettura.

Alex Jennings, biografia

Nato nel 1957, Alex Jennings è originario dell’Essex, nel Regno Unito. Dopo aver frequentato l’Università di Warwick ed essersi laureato nel 1978, l’attore ha iniziato in maniera ufficiale la sua carriera nel 1985. In campo teatrale ha realizzato molte opere lavorando di frequente con la Royal Shakespeare Company, con la quale ha realizzato spettacoli di spessore come l’Amleto. Jennings ha inoltre recitato in musical e opere del calibro di Candide e The Light in the Piazza. Al cinema lo vediamo invece interprete de La fabbrica di Cioccolato e My Fair Lady, film per il quale ha vinto un Laurence Olivier Award come miglior attore di musical nel 2003.

Nel corso della sua carriera è stato poi scritturato per The Crown. La serie è nata dalla penna di Peter Morgan, che ha deciso di raccontare in sei stagioni la storia della corona inglese, con tutti i dettagli nascosti e sconosciuti dei membri del regno.

Vita privata

L’attore che nella serie The Crown interpreta il Principe Edward è sposato con Lesley Moors dal 2012. Con la moglie ha avuto due figli, Ralph e Georgia. La famiglia di Alex Jennings e l’attore stesso sono molto riservati e non amano condividere le loro informazioni private. Ecco perchè oltre al nome della moglie e dei figli non sappiamo dove vive oggi Jennings insieme alla moglie. Tuttavia, il ruolo del Principe Edward è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che lo ha definito fisicamente molto simile al Duca di Windsor, morto a Parigi nel 1972.