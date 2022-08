Chi è Annachiara Zoppas? Vita privata, fidanzato, carriera

Chi è Annachiara Zoppas? Modella e influencer è la figlia di Enrico Zoppas, Presidente di Gruppo Acqua San Benedetto, e compagna di uno degli inviati di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti.

La vita privata

Annachiara è nata il 15 marzo del 1992 a Conegliano Veneto. La 30enne è, quindi, del segno dei Pesci. La mamma, Ilona Preiningerova, era una modella cecoslovacca morta a 51 anni, nel 2007, quando Annachiara aveva solo 14 anni.

La modella ha studiato a Londra alla Regent’ University e, ben presto ha iniziato a lavorare nel settore marketing dell’azienda di famiglia, la San Benedetto. Ma la sua bellezza è innegabile e la 30enne è, quindi, impegnata anche una modella e un’influencer di successo. Ottenendo grande consenso dai suoi followers, attualmente sono infatti oltre centomila i suoi “seguaci” su Instagram.

Il fidanzato Vittorio Brumotti

Il fidanzato di Annachiara Zoppas è il biker e conduttore televisivo su Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti.

Sembra che i due si siano conosciuti per caso, nel corso di un servizio che Brumotti stava facendo per Striscia la Notizia. L’interesse del conduttore per la giovane influencer è stato subito evidente, ma pare non sia stato subito corrisposto.

Dopo un lungo corteggiamento la modella si è, infatti, innamorata di quello che attualmente è il suo compagno di vita.

I due hanno una considerevole differenza di età, lei ha 30 anni, Vittorio ne ha 42. Ed è questo il motivo per il quale il conduttore ha spiegato più volte, ancora non ha sposato Annachiara: “E’ ancora troppo giovane”. Da anni, però i due convivono felicemente.

L’aggressione a Los Angeles

Due giorni fa, il noto conduttore è stato vittima di un agguato in California. Solo in un secondo momento il biker è stato in grado di raccontare quello che gli è successo. Ha spiegato di essere stato colpito con il calcio della pistola in testa e, subito dopo, da una scarica di calci e pugni. Quando s’è ripreso dalle botte ricevute si è trovato con la canna della pistola infilata in bocca. Si è temuto il peggio.

Tanta, infatti, la paura per Vittorio e Annachiara che si trovavano in vacanza a Los Angeles insieme a una coppia di amici. Al momento dei fatti c’era anche la modella e Brumotti l’ha allontanata per cercare di proteggerla, per evitare che anche lei fosse presa di mira dai malviventi.

Si è trattato di una rapina visto che i due giovani aggressori, dopo aver picchiato brutalmente il biker, gli hanno rubato lo zaino e l’orologio. Per fortuna subito dopo sono scappati via.

Curiosità

Oltre alla passione per la moda e per i viaggi, Annachiara Zoppas ama molto anche i tatuaggi. Ne ha 5, alcuni sono nascosti e la modella ha spiegato in alcune interviste: “Sono nascosti per impedire che papà possa vederli”. Ne ha sicuramente sulle braccia e su un fianco, gli altri chissà…

Sul patrimonio della modella non si sa molto, nonostante le tante domande in merito e si parli di lei come una “ereditiera” visto che sembra essere l’unica figlia dell’imprenditore Enrico Zoppas.