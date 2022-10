Chi è Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni? Vita privata, anni, carriera

Arianna Meloni, sorella dell’aspirante premier Giorgia, fa parlare di sè non solo per i rapporti di parentela. Da donna in gamba qual è si distingue per carriera e vita privata.

Arianna Meloni, anni e vita privata

Arianna Meloni, classe 1975, è fervida sostenitrice della sorella. Ha inoltre sposato un collega di Giorgia, Francesco Lollobrigida con il quale dopo il matrimonio ha avuto due figlie, che oggi hanno dodici e tredici anni. Non lascia mai che il suo passato e la vita politica della sorella e del marito contaminino la sua famiglia, che cerca di tenere lontana dai riflettori.

La carriera

Arianna non riesce a stare lontana dalla politica, a cui è legata anche dal punto di vista professionale. Certo non si è mai candidata, infatti pare sia occupata come precaria presso la Regione Lazio: fa parte insomma degli staff dei partiti. Ha comunque sempre accompagnato sua sorella Giorgia Meloni anche durante le kermesse politiche. Resta insomma lontana dall’esporsi, ma vive a pieno l’aria politica che si respira intorno a lei. Per il resto mantiene un profilo basso, senza lasciarsi coinvolgere in dicerie e chiacchiericci. Una donna discreta, che fa il suo lavoro senza troppo far parlare i giornali di cronaca rosa.