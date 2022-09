Chi è Barbara Bouchet, madre di Alessandro Borghese? Vita privata, carriera, marito

Barbara Bouchet è un volto molto noto della tv e del cinema. Madre di Alessandro Borghese, è una professionista molto versatile. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul so conto.

Barbara Bouchet vita privata e carriera

Classe 1943, Barbara Bouchet è tedesca di origine ma vive in America per moltissimo tempo. E’ proprio in California che si appassiona alla danza ed entra a far parte del The KPIX Dance Party corpo di ballerini del posto. Nel mentre si muove anche sul piano della recitazione, e dopo aver fatto una comparsa nel 1967 in Star Trek, torna in Europa dove si dà alla commedia sexy all’italiana.

In età matura dedica invece la sua dedizione professionale al piccolo schermo, prendendo parte a numerose fiction e numerosi programmi televisivi (si pensi ad esempio a Ballando con le stelle). Non ci sono scandali circa la sua vita privata.

Il marito e i figli

Mai coinvolta negli scandali di Gossip, Barbara sposa Luigi Borghese, attore ed imprenditore partenopeo. Dalla loro unione nascono due figli: Massimiliano e Alessandro, quest’ultimo molto famoso in quanto chef affermato. Per il resto non ci sono gossip e paparazzi sul conto dell’attrice, che ancora oggi mantiene molto alta la reputazione e l’onore del suo nome.