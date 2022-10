Chi è Barbara Foria? Vita privata, età, personaggi, figli

Nella puntata di venerdì 8 ottobre la trasmissione Tale e Quale show ha fatto l’esordio un quarto giudice, Serena Bortone. La conduttrice di Oggi è un altro giorno va ad affiancare i tre giudici già impegnati nella prima puntata del 30 settembre: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Serena Bortone ha avuto però l’onore di poter ammirare anche una propria imitatrice personale. Il suo clone, ed il termine non è esagerato data l’imitazione ben riuscita, è un volto noto al pubblico televisivo, e vanta tanti fans soprattutto nella sua Campania. Ad imitare Serena Bortone è stata, infatti, la brava Barbara Foria. Andiamo a saperne di più sulla comica partenopea.

Gli esordi e i successi

Barbara Foria è nata a Napoli il 28 luglio 1975, sotto il segno del Leone, e proprio nella sua città ha cominciato a lavorare come imitatrice e come intrattenitrice. Ha fatto parte del cast di diversi programmi molto seguiti da Pirati a Cielo che gol, da Colorado a Quelli che il calcio. Proprio in questa storica trasmissione ha portato per la prima volta in scena l’imitazione di Serena Bortone. Barbara Foria ha partecipato all’edizione del programma condotta da Luca e Paolo, ma non c’è solo la tv nel suo curriculum.

Ha recitato nel film di Neri Parenti Natale da Chef e in radio vanta diverse collaborazioni, anche con emittenti nazionali come Rtl e Radio2.

Vita privata

Barbara Foria ha 46 anni, è alta 1,67 m e non ha figli. Attualmente stando a quanto trapelato in alcune interviste è single. Barbara è reduce da una lunga storia troncata: col compagno dell’epoca aveva pensato di mettere su famiglia, ma poi la relazione è terminata. Se non fosse riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo, probabilmente avremmo potuto avvistarla nelle aule di tribunale.

Non solo si è laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, ma ha anche ottenuto l’abilitazione: attualmente risulta regolarmente iscritta all’Albo degli Avvocati. Ovviamente non c’è possibilità che torni tra atti, cavilli e citazioni. La sua carriera di artista procede, infatti, a gonfie vele, come dimostrano le tante apparizioni in numerosi programmi.

Barbara Foria vanta collaborazioni con emittenti di Rai, La 7 e Comedy Central, ma anche fuori dagli schermi si è fatta notare. Ha partecipato accanto a Rosalia Porcaro al tour teatrale Sessosenzacuore.com; è stata anche inviata per Rai 4 nel magazine Sugo – 60 minuti di gusto e disgusto, ideato da Gregorio Paolini.

Pochi sanno che il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2006 in Vittima della storia. Ha recitato, poi, in altre tre pellicole nel giro di tre anni: Fausto & Furio: Nun potemo perde nel 2015, Natale da Chef nel 2017 e 3+1 giorni per innamorarsi nel 2018. Tantissimi i personaggi che ha imitato nel corso degli ultimi anni. Il personaggio di Serena Bortone, portato in tv nuovamente venerdì 7 a Tale e quale show, ha suscitato ilarità e applausi nel pubblico.

La Bortone non è l’unica conduttrice “clonata” dalla Foria: prima di lei aveva imitato la giornalista di La 7 Myrta Merlino. Diventò virale, invece, soprattutto sui social, la parodia di Scianel, il personaggio della serie tv Gomorra.

