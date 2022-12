Brianne Howey è l’attrice che interpreta Georgia, madre single protagonista di “Ginny & Georgia“. La serie è stata paragonata ad un cult degli anni ’90: “Una mamma per amica“. La figlia quindicenne Ginny, interpretata da Antonia Gentry nel suo primo ruolo da protagonista, è apparsa in precedenza su Netflix. Adesso è il momento di conoscere meglio Brianne Howey, che ha già recitato in diversi film e sta conquistando un’intera platea di spettatori con questa nuova serie. La sua performance è uno degli elementi che rendono questo show Netflix così popolare e coinvolgente, tanto che tutti lo seguono fino all’ultima puntata.

Biografia

Brianne Howey, nata nel 1989, è un’attrice di fama internazionale, conosciuta in particolare per il suo ruolo nella serie Netflix Ginny e Georgia, incentrata sul rapporto tra una madre single e sua figlia adolescente. Sebbene sia facilmente paragonabile alla serie Una mamma per amica, Ginny e Georgia presenta alcune differenze fondamentali, come una trama più incisiva arricchita da elementi misteriosi. Inoltre, Howey porta un tocco di freschezza e di originalità all’interno della serie grazie alle sue doti di attrice.

Brianne Howey è nata a Pasadena ed è la maggiore di cinque figli. Qui ha frequentato un liceo femminile cattolico, grazie al quale ha iniziato un corso di improvvisazione. Successivamente si è iscritta alla Tisch School of the Arts della New York University, dove si è laureata in teatro. Durante gli anni dell’università ha recitato in diversi cortometraggi. Nel 2010 ha fatto il suo debutto recitando in 90210 e nel 2013 ha interpretato un ruolo in Twisted Tales. Nel 2014 ha interpretato il personaggio di “Candy” nella pellicola How to Kill Your Boss 2.

Nel 2015 si è spostata a Londra per recitare nella serie I Live with Models mentre nel 2016 ha interpretato la parte di una ragazza indemoniata (Hannah Kasulka) nella serie televisiva L’esorcista. Dopo il suo successo in televisione, Howey ha recitato anche in diverse produzioni cinematografiche di successo, come “La mia vita con John F. Donovan” e “The Passage“.