Chi è Camila Giorgi? Vita privata, lutto, matrimonio, compagno

La campionessa è finita al centro di un vortice mediatico proprio a ridosso delle festività natalizie. Scopriamo chi è Camila Giorgi, la tennista italiana indagata per falso nell’ambito dell’inchiesta sulle false vaccinazioni.

La carriera

Camila Giorgi ha 30 ed è marchigiana: è nata, infatti, a Macerata il 30 dicembre 1991. E’ alta 1,68 m e ha un peso forma di 54 chili. E’ attualmente la giocatrice italiana di tennis con la più alta percentuale di partite vinte contro le prime 10 della classifica Wta, il ranking Wta. Inoltre la bella Camila è la seconda tennista italiana nell’era Open ad avere vinto un torneo 1000 del circuito Wta.

Nel 2021 si è imposta, infatti, in finale al Canada Open 2021. Prima di lei soltanto la brindisina Flavia Pennetta era riuscita in un’impresa simile. La moglie di Fabio Fognini è nota per aver vinto nel settembre 2015 gli Us Open in una storica finale dello Slam contro la connazionale Roberta Vinci.

Nel corso della sua carriera Camila Giorgi ha vinto in totale tre tornei del circuito Wta su nove finali disputate ed è considerata la più affidabile delle nostre intrepreti sul cemento e in generale sui campi più veloci. Per cinque stagioni di fila e ormai 236 è stata la numero 1 italiana nel ranking Wta. Tra i suoi record tricolori ci sono le cinque finali Wta disputate in tornei indoor e il raggiungimento dei quarti di finale di Wimbledon, il torneo più prestigioso al mondo.

Inoltre è una delle cinque tenniste italiane, l’ultima in ordine di tempo, ad avere giocato i quarti di finale del Torneo di Wimbledon. La seconda e ultima tennista italiana, dopo Roberta Vinci, ad avere vinto un torneo su erba e l’unica tennista italiana ad avere disputato cinque finali WTA indoor.

Famiglia e vita privata

Il padre di Camila si chiama Sergio Giorgi ed è argentino, pur avendo origini italiane. Sua madre è, invece, Claudia Fullone, che lavora come fashion designer. La coppia ha avuto quattro figli, due maschi e due femmine: si tratta di Amadeus, Leandro, Camila ed Antonela, che ora purtroppo non c’è più. La famiglia Giorgi è stata, però, segnata nel 2011 da un grave lutto. Antonela Giorgi è, infatti, morta ad appena 23 anni in un incidente stradale avvenuto mentre si trovava a Parigi.

Fin da piccola Camila Giorgi è stata una sportiva. All’inizio si è cimentata nella ginnastica artistica, poi a 5 anni è sbocciato l’amore per il tennis ed ha cominciando a prendere lezioni nel circolo di Macerata. Non ha nemmeno compiuto 10 anni, quando si accorge di lei il coach più noto al mondo, Nick Bollettieri, fondatore dell’omonima accademia e da poco scomparso. A dieci anni comincia la trafila europea, trasferendosi prima in Spagna e poi in Francia.

Decide di trasferirsi negli Stati Uniti facendo base a Miami, poi nel 2013 rientra definitivamente in Italia. Ha utilizzato per quasi tutta la sua carriera le racchette della casa Babolat, ma recentemente è passata ad utilizzare le attrezzare Yonex. Il suo sponsor tecnico storico è la Nike. Camila Giorgi è stata fidanzata a lungo col tennista Giacomo Miccini, col quale era prossima alle nozze. Il matrimonio era stato fissato, ma venne annullato nel 2017 alla vigilia del fatidico sì. Non si sa se Camila sia in questo momento legata a qualcuno.

