Colin Farrell ha recitato in diversi film con una varietà di generi cinematografici. Si è distinto in particolare nel film commedia nera Horrible Bosses, che gli ha fatto guadagnare elogi da parte della critica. Ha anche interpretato ruoli principali nei remake di Fright Night e Total Recall, e in Seven Psicopatici, il secondo lungometraggio del regista McDonagh. Recentemente ha preso parte anche al film d’azione di Niels Arden Oplev Dead Man Down e al drammatico Saving Mr. Banks, in cui interpreta Travers Goff. Oltre al cinema, Farrell è attivo anche nel teatro e nella televisione.

Biografia di Colin Farrel

Colin Farrell, nato il 31 maggio 1976 a Castleknock, Dublino, Irlanda, è uno degli attori più di successo degli ultimi anni. All’età di 44 anni nel 2020, l’attore ha saputo dimostrare le sue qualità attoriali, il suo charme irlandese e tutto il suo talento.

Prima di arrivare dove è ora, Colin ha compiuto una lunga gavetta e ha scelto ruoli iconici che lo hanno reso un volto familiare dello schermo.

Ecco alcune cose che forse non sai su Colin Farrel:

1) È stato nominato a numerosi premi come Golden Globe e Oscar;

2) Ha scoperto di essere ipovedente all’età di 17 anni;

3) Ha recitato in numerosi film di successo come “The Lobster”, “In Bruges” e “S.W.A.T.

Vita privata di Colin Farrell

Colin Farrell e Amelia Warner si incontrarono alla premiere di Quills nel 2000, quando lui aveva 25 anni e lei 19. La loro relazione divenne subito pubblica e il mese seguente si sposarono sull’isola di Bora Bora.

Tuttavia, la loro unione durò solo 4 mesi prima che si separassero – qualcosa che Farrell spiegò in un’intervista a People, affermando che erano entrambi troppo giovani e che tutto era successo troppo velocemente.

Prima di Amelia, Colin Farrell era stato coinvolto in una controversia con la modella e ex fidanzata Nicole Narain per un video pubblicato senza autorizzazione e aveva anche avuto problemi con alcool e droghe.