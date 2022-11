Davide Mancini interpreta il brigatista italiano Mario Moretti, attivo durante gli anni di piombo nel nucleo delle Brigate Rosse. La serie Esterno Notte si propone di raccontare gli eventi che hanno ruotato attorno all’omicidio di Aldo Moro, e lo fa con un cast d’eccezione, composto da attori del calibro di Margherita Buy, Toni Servillo e Davide Mancini, un giovane attore conosciuto per le sue numerose esperienze a teatro tra le quali Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Vuoi sapere chi è Davide Mancini? Ecco di seguito la sua biografia.

Biografia e carriera di Davide Mancini

Classe 1987, Davide Mancini è un grande attore del grande schermo diplomato al Teatro Stabile di Genova, presso la scuola di recitazione. Ha poi seguito un corso con Andrea Battistini, specializzandosi nell’arte della recitazione. Grazie agli insegnamenti dei maestri attori Alessandra Schiavoni ed Enrico Bonavera, vince il Carlino d’Oro per originalità al Festival del Cabaret Emergente del 2013.

A teatro è stato protagonista di una moltitudine di opere tra le quali All new people di Massimiliano Farau, George Dandin di Moliere, Persiani, regia di Andrea Chiodi, Dittico Pinteriano: L’amante/Vecchi tempi del regista Harold Pinter, Happy new Fear, diretto da lui stesso, Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello, Suggerimenti per chi deve scegliere di Marco Ghelardi. In tv lo abbiamo visto in Masantonio nel 2019, con la regia di Fabio Mollo, mentre nel 2010 è stato uno dei protagonisti di Neverland di Nick Willing (2010).

Vita privata e sentimentale

Sul web non circolano informazioni che riguardano la vita privata di Davide Mancini. L’attore, molto attivo nel proseguire nella sua carriera nella recitazione, è attento anche a preservare la sfera privata. Per questo non sappiamo se sia fidanzato o sposato o chi frequenta. Senza dubbio ha lasciato tutti a bocca aperta nell’interpretazione di Mario Moretti, in una delle serie di maggior successo dell’anno.