Chi è Ema Stokholma? Radio, anni, vita privata

Ema Stokholma, nome d’arte di Morwenn Moguerou, è una star francese con cittadinanza italiana. Ha una personalità molto peculiare, tanto tanto la sua versatilità tra passerelle, radio e conduzione di programmi. Ecco cosa si sa di lei.

Anni e vita privata di Ema Stokholma

Ema Stokholma, classe 1983 (oggi ha 39 anni), nasce in Provenza, precisamente a Romans-sur-Isère. Attualmente sta partecipando a Ballando con le Stelle per cui sappiamo qualcosa in più sul suo conto.

Della sua vita privata sappiamo di un’infanzia molto difficile. Il padre Antonio va via di casa prima della sua nascita. La madre era invece una donna aggressiva e violenta che la spinge quindi a scappare di casa all’età di 16 anni. Una volta giunta in Italia contatta suo padre, con il quale vive per qualche tempo. Dopodiché capisce che nemmeno quello è il suo posto e va via, intraprendendo cosi la carriera di modella.

Circa la vita sentimentale, è rimasta legata al rapper romano Gemitaiz fino al 2014. Da allora dichiara di non aver avuto più storie serie. Sappiamo però della sua amicizia speciale con Andrea Delogu, vicino alla quale è rimasta dopo il naufragio del suo matrimonio.

La carriera, tra passerelle e radio

Dopo esser scappata di casa Ema sbarca in Italia e inizia la sua prima fase della carriera come modella delle più grandi case di moda (tra cui Valentino e Versace). L’amore per la musica è molto più forte e infatti nel decide di provare la carriera di dj musicale. Nel 2013 approda anche in tv e conduce l’aftershow degli MTV Italian Awards. Sempre per amore della musica, nel 2021 pubblica il suo primo singolo, Ménage à trois.

Non mancano interessi particolari anche nel campo del sociale. È una donna che ha cura dell’ambiente, e spera di poter in qualche modo preservare l’ambiente. Tra le sue passioni ricordiamo la pittura: nel suo profilo instagram ci sono migliaia di foto dei suoi quadri.

Il lavoro in Radio

Ema Stokholma è innamorata persa però del suo lavoro in radio. Ormai dai 2015 è divenuta speaker radiofonica per un programma di rai Radio 2 insieme a Gino Castaldo. Il programma è Back2Back. Sempre per Rai Radio 2 conduce dal 2018 la diretta del Festival di Sanremo, in compagnia di Gino Castaldo e Adrea Delogu. Inveve la finale ell’Eurovision Song Contest la conduce con Federico Russo.

Ha fatto anche esperienza in prima serata sul piccolo schermo nel 2020 quando su Rai 1 ha condotto Prima Festival insieme ai conduttori Gigi e Ross. Nello stesso anno ha preso parte anche alla conduzione di AmaSanremo il programma di Sanremo Giovani che lei stessa ha presentato in concomitanza su Rai 1 e su Rai Radio 2. Su Rai Radio 2 le vengono affisate numerose conduzione priprio per la sua capacità di attirare il pubblico. Era lì quando i Maneskin hanno trionfato all’Eurovision Song Contest del 22 maggio 2021, con i quali si è oltremodo complimentata per il genere e la capacità di fare vera e propria musica. La scorsa estate infine ha condotto un nuovo programma, cross mediale, “Happy family”, che viene mandato in onda su Rai Due e Rai Radio Due. Al timone del programma con lei i Gemelli di Guidonia.