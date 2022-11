Esterno Notte è la nuova serie che racconta del rapimento e omicidio di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana prelevato dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978. In sei episodi con un cast stellare composto da Toni Servillo, Margherita Buy e Fabrizio Contri, il regista Marco Bellocchio ha narrato il seguito di Buongiorno notte, occupandosi di uno dei casi di cronaca più tragici del nostro Paese durante gli anni di piombo. Ad interpretare Giulio Andreotti collega di Moro esponente della DC, sarà Fabrizio Contri, attore teatrale conosciuto per aver recitato in serie come La piovra. Ecco chi è questo magnifico attore.

Carriera di Fabrizio Contri

Fabrizio Contri è nato nel 1961 a Massa e si è formato al Teatro Stabile di Genova. Ancora oggi dopo molti anni, è insegnante presso il suddetto teatro nella scuola di recitazione. Qui si occupa di trasmettere ai suoi allievi le abilità nella recitazione. In tv è noto per aver partecipato alla realizzazione della serie La piovra 8 e 9, oltre che Distretto di Polizia, Incantesimo 8 e Don Matteo, nota fiction con il bravissimo Terence Hill.

Fabrizio è stato anche protagonista di alcune serie Sky di Giuseppe Gagliardi: 1992, 1993, 1994. In questi episodi veste i panni di Marcello dell’Utri, uno dei collaboratori di Silvio Berlusconi. Nel 2022 ha un ruolo importante in Esterno Notte, diretta da Marco Bellocchio, dove interpreta Giulio Andreotti. La serie è disponibile su Rai 1 ed è stata presentata al Festival di Cannes in anteprima.

Vita privata

Oltre alla sua professione di attore ed insegnante presso il Teatro Stabile di Genova, non si sa nulla sulla sua vita privata. L’attore è impegnatissimo ad accrescere le sue esperienze nel campo della recitazione. Inoltre, è stato apprezzato per l’interpretazione di Giulio Andreotti, accanto al collega Toni Servillo che ha già ricoperto questo ruolo nel film Il Divo di Paolo Sorrentino, noto regista de La grande bellezza.