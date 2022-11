Fabrizio Gifuni è il protagonista della serie TV esterno notte. È proprio lui ad interpretare Aldo Moro, personaggio principale della serie che racconta di tutti momenti drammatici del rapimento e uccisione del giurista italiano, fondatore della Democrazia Cristiana. Cresciuto a Roma ma di origini pugliesi e siciliane, l’attore ha recitato accanto ad alcuni tra i più grandi esponenti del mondo del cinema italiano tra cui Margherita Buy e Toni Servillo. In onda su Raiuno a novembre 2022, la serie vanta un cast d’eccezione. Se vuoi conoscere meglio Fabrizio Giffoni, prosegui nella lettura.

Biografia e carriera di Fabrizio Giffoni

Fabrizio Gifuni nasce a Roma il 16 luglio 1966. Ad oggi vanta un David di Donatello per essere stato eletto come miglior attore non protagonista in un film del 2014, intitolato Il capitale umano. Il film diretto da Paolo Virzì, si ispira al romanzo di Stephen Amidon, un capolavoro che racconta di un uomo protagonista di un incidente stradale.

Nel mondo del cinema, Fabrizio esordisce nel 1956 con La bruttina stagionata. Fra i suoi lavori più importanti per la televisione ricordiamo Così ridevano, Qui non è il paradiso, e Il partigiano Johnny. Nel 2010 ha lavorato anche per una miniserie distribuita da Raiuno, intitolata C’era una volta la città dei matti, per la regia di Marco Turco. Nel 2018 ha interpretato il giornalista Pippo Fava in un film di Daniele Vicari dal titolo Prima che la notte. Nel 2022 è tornato sul piccolo schermo vestendo i panni e dell’ex ministro della giustizia rapito dalle Brigate Rosse Aldo Moro, assassinato il 9 maggio 1979.

Vita privata e sentimentale

Per quanto riguarda la vita privata di Fabrizio Giffoni, sappiamo che è sposato con Sonia Bergamasco, un’attrice milanese con la quale è convolato a nozze nel 2000. La donna è anche una musicista e poetessa, diplomata al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Anche lei come il marito è vincitrice di numerosi premi come il Globo d’oro e un Nastro da argento. Insieme a Sonia Bergamasco, Fabrizio ha avuto due figlie. Per quanto riguarda le sue passioni sappiamo che è tifoso della Juventus e non perde mai una partita della squadra.