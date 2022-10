Chi è Filippo Ganna? Vita privata, stipendio, record, età

E’ italiano l’uomo più veloce del mondo in bici. Sabato 8 ottobre il ciclista italiano Filippo Ganna ha stabilito il nuovo record dell’ora. In 60 minuti in sella ad una bici ha percorso 56 chilometri e 792 metri su una pista in Svizzera.

Un traguardo che nessun uomo era mai riuscito a raggiungere. Eppure nel palmares del record dell’ora ci sono nomi leggendari della storia del ciclismo come Fausto Coppi, Eddy Merckx, Chris Boardman e Francesco Moser. Ganna è ora nel pantheon dei più grandi di questo sport. Andiamo a conoscerlo meglio.

Le sue vittorie

Il ciclista piemontese era diventato famoso agli occhi del grande pubblico e degli appassionati di sport nel 2021 quando conquistò l’oro nell’inseguimento a squadre, disciplina del ciclismo su pista, alle Olimpiadi di Tokyo, disputate un anno dopo a causa della pandemia. Finora ha conquistato 5 Mondiali nelle prove su pista, ma Ganna è anche un eccellente ciclista su strada, soprattutto nelle prove a cronometro delle grandi corse a tappe, dove spesso risulta imbattibile.

Ganna è un perfezionista come dimostra l’obiettivo che ha fissato appena battuto il record dell’ora: vuole superare il traguardo dei 57 chilometri percorsi su 60 minuti in pista. Una velocità da scooter, ma sprigionata da due gambe poderose. Conosciamo l’uomo che si cela dietro questa macchina perfetta.

Storie d’amore e bici

Filippo Ganna è legato da sempre a Carlotta Morino. I due sono in pratica fidanzati dall’adolescenza e orami il loro rapporto sentimentale dura da un decennio. Nel frattempo sia Filippo che Carlotta si sono affermati nei loro campi: lui nel ciclismo, lei nella propria professione. Carlotta, che ha 27 anni, si è laureata in Economia ed ora fa la commercialista a Biella.

All’origine dell’inizio del loro legame c’è, manco a dirlo, il ciclismo. Il loro primo incontro è avvenuto durante una manifestazione ciclistica organizzata a Biella dal padre di Carlotta. Filippo è rimasto folgorata da quella che all’epoca era una ragazzina e da allora i due hanno cominciato a frequentarsi.

Il ciclismo è parte integrante anche della storia d’amore della sorella di Filippo Ganna, che si chiama proprio Carlotta, come la sua ragazza. Carlotta Ganna è, infatti, fidanzata con Matteo Sobrero, anche lui ciclista e pure lui specialista delle prove a cronometro, come il recordman dell’ora.

Lo sport è nel Dna della famiglia Ganna. Il padre di Pippo, Marco Ganna, ha partecipato alle Olimpiadi, ma in un’altra disciplina. Ha infatti gareggiato ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984 nelle specialità della canoa: Filippo sarebbe nato soltanto 12 anni dopo. La mamma di Filippo, Daniela, segue le gare con molta apprensione e ovviamente gioia per i successi del figlio.

Lo stipendio

Filippo Ganna è nato a Verbania, in Piemonte, il 25 luglio 1996, sotto il segno zodiacale del Leone. Il campione di ciclismo è cresciuto a Vignone, città dove ancora vive e dove ha frequentato l’istituto Lorenzo Cobianchi. Ovviamente resta poco a casa, essendo impegnato per quasi tutto l’anno in gare in giro per il mondo. Ganna è alto 1,93 e pesa 82 chilogrammi.

Filippo Ganna è sotto contratto con Ineos Grenadiers, l’ex Team Sky: è uno dei più pagati del mondo del ciclismo. Guadagna 2 milioni all’anno, ma la cifra può lievitare grazie a bonus sia di squadra che singoli.

