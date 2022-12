Chi è Francesca De André? Reality, carriera, nonno, vita privata

Francesca De André è una personalità, forte e decisamente che si fa ricordare, nota del mondo dello spettacolo. Oltre a portare un cognome importante, ha saputo ritagliarsi un angolino tutto suo, ecco come.

La storia di Francesca De André

Classe 1990, di origine genovese, Francesca De Andrè nasce da papà Cristiano (figlio del cantautore Fabrizio De André) e mamma Carmen (iberica d’origine). Non ha avuto una vita oltre semplice, complice la divisione dei genitori a causa dei tradimenti del padre alla madre. In un primo momento vive con la madre, la quale versa in critiche situazioni economiche, che la portano poi a casa del padre. Qui resta solo 4 mesi fino a quando Cristiano decide di affidarla ad un orfanotrofio, la Casa di Nazaret. Cresce male, in avversione con tutti, compagne, suore, assistenti sociali. Quantomeno va avanti nella scuola, e dopo aver conseguito il diploma da liceo linguistico si iscrive all’Accademia di ballo milanese per studiare appunto danza.

Il nonno e il padre

Il cognome di Francesca è un tempio per la musica italiana. Suo nonno era infatti Fabrizio De Andrè (la nonna quindi Dori Ghezzi). Ad averle reso la vita impossibile è stato però il padre Cristiano De Andrè. Il loro rapporto è da sempre movimentato e complesso, come lei stessa ha spiegato spesso nel salotto di Barbara D’Urso.

La vita privata

È la vita privata di Francesca De André ad essere attrazione per i paparazzi. Ha avuto infatti numerosi flirt, tra cui quello con Daniele Interrante. In realtà tra i due la relazione dura 4 anni e finisce molto male. Segue poi il flirt con Andrea Damante, mai confermato dai due e quello con Marco Ligabue, fratello di Luciano, in Africa. Altro flirt che le viene affibbiato è con Federico Rubini, ex corteggiatore di Teresa Langella.

La carriera

Come possiamo definirla nel mondo dello spettacolo? Indubbiamente una showgirl, ma anche una modella, una ballerina, una cantante (in fondo è figlia d’arte) ed una influencer. Sebbene le sue doti canore siano di alto spessore, i suoi interessi sono sempre stati altri, anche se ha pubblicato un singolo “Yes Sir, I can boogie”. Ad esempio qualche anno fa bazzicava nelle discoteche, dove riesce a trovare occupazione vocalist e dj. A partire dal 2011 inizia a diventare ospite fissa dei salotti Mediaset. Ad oggi è una nota influencer su Instagram, dove può vantare intorno ai 350 mila followers.

Francesca De Andrè è I Reality show: GF 16

Francesca De Andrè è protagonista indiscussa dei reality a cui ha partecipato. Ad esempio è stata all’isola dei Famosi, ma è al GF 16 che ha dato tutta sé stessa. Il primo episodio che fece misto chiacchierare di lei fu il bacio piccante dato ad Erica Piamonte. Durante il suo percorso si avvicina poi a Gennaro Lillio con il quale stringe una tenera amicizia sfociata poi in relazione dopo che Giorgio Tambellini la lascia in diretta. Dopo essere usciti dalla casa i due si frequentano per qualche mese, fino a quando la bella De Andrè non torna tra le braccia del suo Giorgio, ancora oggi suo compagno.