Gabriel Luna è stato scelto per entrare a far parte del cast della serie HBO ispirata all’acclamato videogioco The Last of Us. Interpreta Tommy, fratello di Joel (interpretato da Pedro Pascal). Recentemente, sono apparse delle foto e un video dal set che ci mostrano Luna e Bella Ramsey, che interpreta Ellie, insieme agli altri attori. La serie sarà ambientata venticinque anni dopo l’inizio della pandemia da cordyceps, un fungo che trasforma le persone in zombie.

Carriera Gabriel Luna

Gabriel Luna è un attore affermato della Paper Chairs Theatre Company di Austin. Ha debuttato sul grande schermo con il ruolo di Kristofer Rostropovich nel film Fall to Grace, uscito a South by Southwest nel 2005. Successivamente, ha prestato la propria voce al gioco di fantascienza BlackSite: Area 51, rilasciato nel 2007. Dopo aver conquistato un grande pubblico ad Austin, Luna ha recitato in tre spettacoli teatrali: Black Snow (2009), Orestes (2009) e Endgame (2010). La sua bravura gli ha fatto guadagnare il premio “Austin Critics Table” come miglior attore protagonista nel 2010.

La trama

The Last of Us è ambientato vent’anni dopo che un parassita fungino ha infettato gli esseri umani, trasformandoli in mostri e portando alla fine della civiltà moderna. Joel, un uomo duro e determinato a sopravvivere, viene assunto per accompagnare la giovane Ellie fuori da una zona di quarantena oppressiva. Si tratta inizialmente di un incarico semplice, ma presto si trasforma in un viaggio avventuroso ed estenuante: Joel ed Ellie devono affrontare i pericoli dei territori rimasti degli Stati Uniti, fidandosi l’uno dell’altra per sopravvivere.

Nel videogioco, Tommy e Joel fanno la loro comparsa insieme durante il primo livello, ma poi si separano per affrontare la loro avventura separatamente. Successivamente si riuniranno per combattere insieme. Sarà interessante vedere se tale dinamica di collaborazione verrà riproposta anche nella serie televisiva basata sul gioco, dove i due personaggi potrebbero tornare a lavorare in tandem durante alcune missioni.