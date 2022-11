Chi è Gabriele Salvatores? Vita privata, moglie, figli, amici

Un’icona del cinema italiano, ma anche un uomo ricco di interessi e con rapporti umani speciali. Andiamo a conoscere chi è Gabriele Salvatores, uno dei pochi registi italiani capaci di conquistare l’oscar grazie all’immortale Mediterraneo.

In un’intervista recente l’amico storico Diego Abatantuono, al quale lo legano diverse vicende personali e professionali, a partire proprio da quel film, ha ironizzato sulla pigrizia che l’amico-regista gli ha affibbiato. I due hanno un rapporto fraterno da sempre, addirittura cementato dal fatto che l’ex moglie di Diego è l’attuale compagna di Gabriele. Scopriamo qualcosa in più sul cineasta.

La biografia

Gabriele Salvatores ha ora 72 anni: è nato, infatti, a Napoli il 30 giugno 1950, sotto il segno zodiacale del Cancro. In realtà nella città partenopea Salvatores ha vissuto soltanto i primi sei anni dell sua vita. La sua famiglia, formata dai genitori e della sorella Donatella (diventata poi docente di inglese), si trasferisce a Milano ed è nel capoluogo lombardo che Salvatores si forma a tutti i livelli. Cominciando ovviamente dal cinema. Salvatores si iscrive ad uno dei più prestigiosi istituti superiori milanesi, il liceo classico Cesare Beccaria e consegue la maturità.

Salvatores comincia a fare esperienze nella recitazione a partire dagli anni Settanta al Teatro dell’Elfo di Milano, dove è per la prima volta regista di spettacoli teatrali. Il decennio teatrale gli fornisce importanti spunti per il suo primo film, ispirato a Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Per Salvatores sono gli anni degli incontri con attori esordienti che contribuirà a lanciare nel cinema italiano: da Antonio Catania a Paolo Rossi, che dirige in Chiamatemi Kowalski, da Claudio Bisio a Silvio Orlando, col quale collabora in Comedians.

Il boom arriva nel 1989 quando Salvatores lancia una pellicola che diventerà di culto, Marrakech Express. Per il regista è il momento produttivo più fertile che sfocia prima nel film Turnè dove compare anche Fabrizio Bentivoglio, e poi nel capolavoro Mediterraneo dove riunisce la sua squadra.

Oltre all’Oscar come miglior film straniero, Mediterraneo vince anche il David di Donatello e il Nastro d’Argento. Dopo il grande successo di quest’opera, Salvatores porta nelle sale prima Puerto Escondido e poi in Sud. Col film Nirvana inizia la fase della sperimentazione che lo porta all’inizio degli anni Novanta a completare Io non ho paura e Quo vadis, baby?: l’ultimo film griffato è Tutto il mio folle amore dove dirige Claudio Santamaria.

Vita privata

Abbiamo già accennato il curioso particolare della vita privata di Gabriele Salvatores che è legato da anni a Rita Rabassini. Per chi non lo sapesse Rita, scenografa di tanti film di successo, è l’ex moglie di Diego Abatantuono, uno dei protagonisti di Mediterraneo, ma soprattutto grande amico di Gabriele. Come i due hanno più volte sottolineato, anche in maniera ironica, si tratta, a tutti gli effetti di una famiglia allargata.

Rita Rabassini è stata sposata dal 1984 al 1987 con Diego Abatantuono e in questo lasso di tempo i due hanno avuto anche una figlia, Marta Abatantuono. Il rapporto tra Rita e Gabriele va avanti da così tanto tempo, pur non essendo consacrato dal vincolo matrimoniale, che in pratica Salvatores considera Marta alla stregua di una figlia.

