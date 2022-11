George Burcea è un giovane attore che ha lavorato nella serie Mercoledì. Se avete voglia di tuffarvi in un’atmosfera gotica senza precedenti, allora è il momento giusto per godersi la nuova serie di Tim Burton, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2022. Nel cast ci sarà la bellissima Jenna Ortega con un look che non avete mai visto. Lugubre e allo stesso tempo stilosa, l’attrice sarà la prima figlia della Famiglia Addams. Tra gli attori figurano una scoppiettante Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzman, che ha magisralmente vestito i panni del padre di Mercoledì. Ma vediamo chi è George Burcea che nella serie interpreta Lurch, un compagno di classe della Nevermore.

Biografia di George Burcea

Nato nel 1998, George Burcea ha origini romene. Si è laureato all’Accademia di Arti Drammatiche dopo aver frequentato alcuni corsi a scuola formandosi come attore teatrale. Uno dei suoi primi film è stato O luna in Thailanda girato nel 2012. Ha poi ottenuto anche altri ruoli come quello in Comrade Detective e in un film romeno dal titolo Prietena mea e mafiota (2015). Nel 2018 è invece stato parte del cast di Say Yes, un film che lo ha fatto conoscere al pubblico internazionale.

Vita privata e relazioni

L’attore George Burcea è diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Lurch. Nonostante sia ad oggi una celebrità non si è ancora espresso rispetto alle sue relazioni amorose. Non sappiamo infatti se abbia avuto una ragazza o se ad oggi sia fidanzato. Di certo il personaggio di Lurch gli ha consentito di fare un grande passo in avanti nella sua carriera nel mondo del cinema. Ha recitato infatti accanto ad alcune tra le più importanti star internazionali come Catherine Zeta-Jones e Jenna Ortega, che giovanissima è stata selezionata da Tim Burton per essere la protagonista della serie.