Chi è Gianluca Vialli? Calcio, allenatore, vita privata, malattia, figli, età

Se c’è un personaggio che merita di essere sempre e comunque menzionato e ricordato per la sua importanza nel calcio quello è Gianluca Vialli. È un nome infatti che riecheggia nella mente di chi lo ha visto calcare il prato. Rappresenta uno dei calciatori nostrani più forti degli ultimi vent’anni. Ma indaghiamo un pò più a fondo sulla sua vita.

Gianluca Vialli, età e malattia

Cremonese di origine, Gianluca Vialli nasce nell’agosto del 1964. Non ha mai fatto scoop, mao fatto parlare di sé, se non per la sua bravura. Tuttavia negli ultimi anni è più facile che i media riportano il suo nome in prima pagina. Questo purtroppo a causa della malattia che lo ha colpito e di cui lui in primis ha voluto dare annuncio apertamente. Oggi cerco di combattere come non mai, non si arrende, e la speranza è che le cose possano andare sempre migliorando.

Nel 2018, l’allenatore ha scoperto di essere affetto da un cancro al pancreas. Ha combattuto per molti mesi, si è sottoposto alle giuste cure del caso, e pare che oggi abbia tutto sotto controllo. Purtroppo a causa della malattia, Vialli è stato costretto a ritirarsi in buon ordine e a mettere in standby il suo ruolo di opinionista e di commentatore sportivo nei più importanti programmi di Sky.

Calcio e allenatore

Chiusa la parentesi sulla sua condizione di salute, passiamo alle cose belle e ricordiamo la sua carriera nel mondo del calcio. Vialli è stato infatti tra i più forti attaccanti italiani in attività a ridosso tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Dopo aver esordito nella squadra della sua città, ovvero la Cremonese, viene subito scritturato dalla Sampdoria di cui diventa il capitano e con cui porta a casa nel 1991 lo scudetto, giocando in squadra con il suo caro amico fraterno Roberto Mancini. Dopo la Sampdoria, ha militato nella Juventus, portandola alla vittoria della Coppa Campioni nel 1996. Ovviamente immancabile la sua presenza all’interno della Nazionale Azzurra.

Quando ha deciso che il campo non era più per lui, è andato oltre ed è diventato prima un allenatore e poi un dirigente. Ha fatto sempre innamorare i tifosi, ha sempre avuto molti fan, e la prova di ciò è anche l’ampio seguito che vanta sui social, soprattutto sulla sua pagina ufficiale di Instagram.

La vita privata: chi sono moglie e figli

Per ciò che concerne la sua vita amorosa, ricordiamo che Gianluca Vialli ha sposato nel 2003 la compagna Cathryn White-Cooper. Dal loro amore sono nate le sue uniche due figlie Olivia e Sofia. Vivono tutti insieme a Londra. Ricordiamo che begli anni 90 è stato fidanzato con Alba Parietti.

Infine scopriamo insieme qualche curiosità sul suo conto. Spesso è stato tra i candidati al Pallone d’oro. Ha conseguito il diploma di Geometra come privatista nel 1993. Ha 4 fratelli più grandi di lui e qualche anno fa ha fondato uu’associazione Onlus che si occupa di ricerca per alcune patologie. È autore di ben due libri, The italian job, scritto a quattro mani con Gabriele Marcotti e La bella stagione scritto a quattro mani con Roberto Mancini.