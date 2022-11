Chi è Giovanni Malagò? Vita privata, calcio, carriera, età

Giovanni Malagò è la pietra miliare del mondo calcistico, essendo un imprenditore, un ex calciatore, un DS ed anche il presidente del Coni. Possiamo definirlo insomma un vero e proprio personaggio di spicco sul quale sorgono parecchie domande di curiosità. Ecco perché di seguito andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Giovanni Malagò, età e vita privata

Romano doc, Giovanni Malagò nasce agli inizi di marzo del 1959. Ha sempre militato nel mondo del calcio e dopo una carriera di tanto rispetto in campo, oggi copre carico dall’altro lato della sponda. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico, Giovanni prova ad intraprendere sin da subito la strada dello sport, dedicandosi a diversi. Per guadagnarsi da vivere all’inizio diventa venditore di auto di lusso. Parte con il fare l’agente della BMW, prosegue con la Ferrari e poi con la Maserati. Insomma vive sempre nel mondo luxury. Ricordiamo tra le altre cose che suo padre era Vincenzo Malagò, anche lui nome noto nel mondo del calcio avendo coperto per moltissimi anni la carica di Vicepresidente della società calcistica della Roma.

La carriera e il mondo del calcio

Come avuto modo di anticipare, la carriera di Giovanni Malagò inizia nel mondo della vendita automobilistica. Nel mentre comunque continua a perseguire il ruolo di calciatore nel campo del calcio a 5. Nel 1997 diventa Dirigente Sportivo e poi successivamente anche Presidente del Circolo Canottieri Aniene. Mantenendosi attivo nel settore, l’anno seguente viene ingaggiato come Consigliere delegato per i 100 anni della FIGC. Nove anni fa, precisamente nel 2013 la ricevuto la carica della presidenza del Coni:, che gli è stato riconfermato per ben tre volte (è presidente tuttora).

Non sono mancati gli encomi e i riconoscimenti alla sua persona. Sei anni fa ha vinto il Premio America della Fondazione Italia USA mentre nel 2021 lo hanno convocato come membro del consiglio di amministrazione presso l’Università degli Studi di Verona. Nello stesso anno ha avuto anche il riconoscimento della carica Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La vita privata e i social

Per quanto attiene alla sua vita privata, possiamo dire che non gli sono mancate importanti relazioni. Ha sposato Polissena Di Bagno, dalla quale poi ha divorziato. Dopodiché ha intrapreso una relazione con l’attrice (nobile) Lucrezia Lante delle Rovere. Con quest’ultima, a cui si lega a partire dal 1988, diventa padre di due figlie gemelle, Vittoria e Ludovica. In seguito ha rotto i ponti anche con la madre delle sue figlie. Nel mentre dunque non si è lasciato mancare alcuni flirt, due dei quali rispettivamente con la grande Valeria Marini e con l’ex first lady francese Carla Bruni. Ad oggi comunque la sua compagna è Daniela Marzanati.

Se vuoi scoprire qualcosa di più sul presidente del CONI, sappi che è molto attivo sui social. In particolare lo trovi su Instagram con un account ufficiale che vanta oltre 31 follower al suo seguito. Tra l’altro aggiorna costantemente il profilo. Si trovano infatti post e foto che riguardano solo ed esclusivamente la sua vita lavorativa. Pubblica spesso anche news ed info generiche legate al mondo dello sport.