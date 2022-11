L’attore Greg Wise fa parte del cast della celebre serie The Crown, un capolavoro dal fascino inglese che racconta dettagliatamente la storia della Corona. Con una verve sognante ed aristocratica, Peter Morgan è riuscito a narrare in modo mirabile le intricate vicende che hanno coinvolto la regina Elisabetta II e la famiglia reale. Dopo la morte della sovrana, il regista Peter Morgan ha annunciato l’uscita della sesta e ultima stagione, che non comprenderà in nessun modo il decesso della regina, ma si fermerà probabilmente al matrimonio di Carlo e Camilla. Tuttavia, il cast scelto per ricoprire i complessi ruoli dei reali è davvero impeccabile. Vediamo oggi chi è Greg Wise, attore che veste i panni di Louise Mountbatten.

Biografia e carriera di Greg Wise

Classe 1966, Matthew Gregory Wise, è figlio di due architetti di nome Yvonne Jeannine Czeiler e Douglass Wise. Chiamato solo con il nome di Greg Wise, l’attore si è formato alla St Peter’s School e successivamente ha frequentato la Heriot-Watt University di Edimburgo. Qui ha studiato architettura proprio come i genitori, anche se successivamente si è dedicato soltanto al teatro, sua passione principale. Esibito al Bedlam Theatre, Greg Wise ha conquistato subito gli spettatori ed è stato poi ingaggiato per Good Rockin’ Tonight, un musical basato sulla vita di Jack Good, noto produttore televisivo.

Ha poi lavorato come attore in diversi film e televisioni, tra cui il film di Arch Wilson in Feast of July del 1995 e The Moonstone nel 1997. Nel 2001 ha poi recitato in The Discovery of Heaven per poi ottenere un grande successo nel 2018 con A Private War.

Vita privata

Greg Wise si è sposato con Emma Thompson, famosissima attrice e interprete insieme a lui di Ragione e Sentimento. Oggi i due vivono a West Hampstead, in una grande casa insieme alla figlia Gaia, nata nel 1999.