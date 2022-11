Se volete fare un tuffo in una delle scuole più strane del mondo, allora il momento giusto per iniziare a guardare la nuova serie targata Tim Burton su Netflix. Lo show si intitola Mercoledì, ed è proprio il nome della famosissima figlia di Guzman e Morticia, i protagonisti della famiglia Addams. Proprio loro iscriveranno la figlia ad una scuola per reietti dove ogni gruppo di ragazzi possiede uno specifico potere psichico. Della serie a fare a parte anche Gwendoline Christie, una delle attrici più note durante gli anni ’90 ricordata per aver interpretato il personaggio di Brienne nella famosissima serie Il Trono di Spade. Proviamo a conoscere meglio questa splendida attrice e a scoprire qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Biografia di Gwendoline Christie

Gwendoline Christie è nata nel 1978 nel Regno Unito ed è vincitrice di un premio Emmy per essere stata miglior attrice non protagonista. Si è diplomata all’Accademia delle Arti Drammatiche di Londra e ad oggi vive proprio nella capitale d’Inghilterra. L’attrice è molto alta, misura infatti 1,91 metri. Questa caratteristica ha spinto molti fotografi a sceglierla come modella protagonista per diversi servizi fotografici. Il suo talento l’ha poi portata ad interpretare numerose opere teatrali come quella di Cymbeline , opera di Shakespeare e Lucifero nel dramma che racconta la storia del Dottor Faust.

Una carriera davvero ricca quella di Christie, che ha debuttato al cinema nel 2009 con il film dal titolo L’uomo che voleva ingannare il diavolo. È stata poi anche scelta per la serie televisiva Il trono di spade. Qui interpreta il ruolo di Brianne, una corriera fortissima che a causa del suo passato particolare presenta una personalità piuttosto impacciata. Grazie a questa serie ottiene il massimo del successo e nel 2015 viene riconfermata per recitare in Star Wars: il risveglio della forza.

Vita privata

Oggi Gwendoline porta avanti dal 2013 un importante relazione con un designer di nome Giles Deacon. I due si sono conosciuti fuori dagli schermi e cercano di conservare al meglio la loro privacy. Non sappiamo infatti quali siano stati i precedenti fidanzati della donna poiché la sua vita personale vive lontano dai riflettori.