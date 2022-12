The Handmaid’s Tale è una delle serie più chiacchierate degli ultimi anni. In molti infatti si chiedono se uscirà una sesta stagione de “I racconti dell’ancella“, titolo tratto dal romanzo di Margaret Atwood, dal quale è ispirato il racconto su Netflix. Un cast davvero incredibile quello di The Handmaid’s Tale, che vede una splendida Elizabeth Moss nei panni della protagonista June. A fianco a lei anche Alexis Bledel, da tutti conosciuta per aver recitato in Una mamma per amica nei panni della protagonista. Tra gli attori spicca anche il bravissimo Joseph Finnies, interprete del Capitano Fred Waterford. Vediamo chi è.

Biografia e carriera di Joseph Finnies

Classe 1970, Joseph Finnies è originario di Salisbury, nel Regno Unito. Anche lui come molti suoi colleghi ha realizzato il suo sogno di diventare regista. Tuttavia, nonostante provenga da una famiglia aristocratica e benestante, la sua gioventù non è stata una delle più felici. La madre, morì molto giovane per un cancro al seno, mentre il padre, noto fotografo britannico è scomparso nel 2005. Figlio di artisti, Joseph è stato ingaggiato nel ruolo di Amon Goth nel dramma Schindler’s list, per poi diventare il famosissimo Voldemort della saga di Harry Potter. In molti non sanno poi che il celebre attore è il cugino di Raulph Fiennes, un lontano cugino di re Carlo III.

Gli anni 2000 lo vedono partecipe al cast de Il nemico alle porte, mentre qualche anno dopo ha interpretato Il colore della libertà, film di Billie August.

Vita privata e sentimentale

Finnies è stato fidanzato con Natalie Mendoza, attrice con la quale l’amore è finito nel 2008. L’anno dopo, l’attore si è sposato con Maria Dolores Dieguez, una modella svizzero-iberica con la quale è convolato a nozze in Italia. I due hanno anche due splendide figlie di nome Sam e Isabel, nate nel 2010 e nel 2011.