Leo Gullotta ha interpretato il procuratore Nicolisi nella serie Incastrati, di Ficarra e Picone. L’attore, molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, ha alle spalle un’interessante carriera nel mondo del cinema. Oltre a recitare è stato infatti anche un doppiatore che numerose volte ha prestato la voce a Joe Pesci, che ha recitato in Quei bravi ragazzi. Sei sicuro di conoscere tutto su Leo Gullotta? Continua a leggere per non perderti nessuna informazione.

Biografia di Leo Gullotta

Attore catanese classe 1946, Leo Gullotta è un imitatore e attore tra i più famosi del nostro Paese. Ultimo di sei fratelli, si è avvicinato sin da piccolissimo al mondo dello spettacolo. Inizialmente ha lavorato come comparsa presso il Teatro Bellini di Catania, mentre dopo qualche anno ha iniziato a partecipare a diversi varietà in televisione. In poco tempo è entrato a far parte del Bagaglino, nota compagnia comica per la quale ha scritto diverse parodie, una delle più famose è quella della signora Leonida.

A marzo 1995 fa coming out e si dichiara omosessuale pubblicamente tramite il settimanale Rome gay. Scrive poi un’autobiografia, “Mille fili d’erba” pubblicata nel 1998. Tra i film più noti di cui ha fatto parte citiamo La scorta di Ricky Tognazzi, Selvaggi (1995), Vajont (2001), In questo mondo di ladri (2004) e L’ora legale. Nel 2022 è stato invece impegnato nella realizzazione di Incastrati, una serie Netflix con Ficarra e Picone.

Vita privata

Come abbiamo accennato nella sua biografia, Leo Gullotta si è dichiarato omosessuale durante gli anni ’90. Nel 2019, l’attore si è sposato tramite unione civile con il suo storico compagno, i due stavano insieme da più di trent’anni. In rarissime occasioni si fa cenno alla sua vita privata, non si sa dunque il nome del partner dell’attore. Durante alcune interviste ha però specificato quanto per lui sia importante avere accanto una persona comprensiva che sappia ascoltarlo e comprenderlo.