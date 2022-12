Lino Guanciale è un attore italiano molto conosciuto per le fiction Rai in cui è protagonista. Viene ricordato per i suoi ruoli in Che Dio Ci Aiuti, La Porta Rossa, Non dirlo al mio capo, e L’allieva. Nell’autunno 2020 si è unito in matrimonio alla sua compagna Antonella Liuzzi. Di recente, Lino Guanciale è stato uno degli ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus. Altri attori famosi delle fiction Rai che hanno preso parte alla manifestazione sono stati Luca Argentero, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Inoltre, Lino Guanciale ha anche preso parte ad alcune produzioni cinematografiche di successo come Le confessioni e Chiamatemi Anna. Ecco chi è questo magnifico attore.

Biografia e carriera

Lino Guanciale è nato ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, il 21 maggio 1979. L’attore è figlio di un medico e di un’insegnante. Suo fratello lavora come psicologo ma non si conosce il nome. Lino ha trascorso la sua infanzia a Collelongo, il paese di provenienza del padre. Successivamente ha frequentato il liceo scientifico ad Avezzano e poi si è trasferito a Roma per studiare Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza. Da adolescente Lino ha dimostrato un grande interesse per il rugby, giocando anche nella Nazionale Under 16 e Under 19. Oltre al rugby, Lino ha sviluppato una profonda passione anche per la recitazione, che lo ha portato a intraprendere una carriera artistica.

Vita privata di Lino Guanciale

Lino Guanciale, celebre attore italiano, si è sposato con Antonella Liuzzi, insegnante del Master in Corporate Finance dell’Università Bocconi di Milano. I due si sono sposati a luglio 2020. La cerimonia è avvenuta nella più completa riservatezza, tanto che la stampa e i fan hanno appreso della notizia solo a cose fatte quando l’attore ha postato uno scatto su Instagram. L’attore e Antonella Liuzzi si sono conosciuti dopo la fine della sua storia con Antonietta Bello, durata ben 10 anni.