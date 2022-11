Chi è Luca Sguazzini? Malattia, vita privata, carriera, figli

Luca Sguazzini abbiamo imparato a conoscerlo nel 2016 quando ha partecipato a Ballando con Le Stelle. All’epoca era modello, oggi invece insieme alla moglie ha abbracciato una vita spartana e senza sfarzo. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire qualcosa di più di lui.

Luca Sguazzini, la malattia

Classe 1988, torinese doc, Luca Sguazzini è più che altro cittadino del mondo. Ha viaggiato in lungo e in largo, vivendo anche in America e in Australia. Non ha sempre ricercato lavori di lusso come quelli che qualche anno fa l’hanno portatp in passerella. Anzi come lui stesso ha raccontato in alcune sue interviste, durante i 5 mesi in Australia ha fatto il cowboy. Per vivere domava mandrie di mucche in sella ad un cavallo. Con i primi guadagn dovuti al lavoro di mandriano, Luca si permette l’acquisto di una jeep di seconda mano e delle provviste per sopravvivere. Non è mai stato un uomo esigente, come del resto dimostra anche il suo modo di vivere oggi. Allora non voleva dare altro che viversi a pieno la terra australiana in tutta la sua bellezza.

Ed infatti è proprio qui che impara a vivere di forti emozioni e di piccole cose: si lava sotto il flusso continuo dell’acqua di una cascata o si riscalda accendendo un fuoco come facevano gli uomini primitivi. Intanto si personalizza anche nell’aspetto fisico: barba e capelli molto lunghi e fisico super scolpito. Amante dei social documenta ogni suo viaggio sulle sue piattaforme, incluse le sue permanenze prima in Giordania poi in Indonesia. Ed è così che viene notato da talent di fama internazionale, che ammaliato dal suo fisico apollineo decidono di scritturarlo e di proporgli collaborazioni presso molte agenzie di moda. Il suo essere temerario lo porta ad accettare la partecipazione in varie campagne pubblicitarie, fino a quando la stessa Milly Carlucci, incantata dalla sua bellezza e dalla sua semplicità, decide di volerlo nel team della sua trasmissione. Ma da uomo semplice qual è, non ha tardato a stufarsi di quello sfarzo che forse non gli apparteneva. E così Luca decide di ritirasi con sua moglie ad una vita più semplice, minimale, ma fatta comunque d’amore.

Luca Sguazzini: vita privata

Tra le avventure più belle della sua vita, come egli stesso la definisce, c’è l’amore che nutre per la sua bellissima moglie Sara Bertagnolli, di cui si dice (a dir poco) follemente innamorato. La coppia ha avuto qualche annetto fa anche una bellissima bimba, chiamata Luce. Nel 2017 Sara e Luca hanno deciso di abbondare per il momento quella vita fatta di serate, passerelle e trasmissioni. Hanno acquistato un camper e cominciato la loro vita da nomadi. Una vita in cui ci sono spirito d’avventura e paure combinati tra loro.

Durante questi cinque anni non hanno mica smesso di prodigarsi o darsi da fare. Danno vita al progetto LeAw, Leave Everything And Wander (che tradotto vuol dire “Lascia tutto e vaga”). È un mezzo attraverso il quale invitare gli altri a non dare mai nulla per scontato. La vita troppe volte è fatta di abitudini, positive per certi versi ma ostative per altri.