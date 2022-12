Ormai è conosciuto da tutti come “chef Gabriel“. Stiamo parlando di Lucas Bravo, uno dei protagonisti della serie Netflix Emily in Paris, che ha appena annunciato l’uscita della terza stagione. L’attore è molto apprezzato per il suo fascino. Alto, biondo e fisicato è tra i più googlati del cast della serie ed è ormai entrato a far parte dei protagonisti maschili più famosi della piattaforma. Nella commedia Emily in Paris, l’attore interpreta Gabriel, uno chef che lavora proprio a fianco ad Emily. Bello e gentile, si adopererà per portare Emily fuori da moltissimi guai. Vediamo chi è lo splendido attore Lucas Bravo.

Biografia e carriera di Lucas Bravo

Nato nel 1988, Lucas Bravo è un attore di origini francesi, diventato famoso per aver recitato in Emily in Paris, una serie tv con Lily Collins. Figlio di Daniel Bravo, un ex giocatore di calcio, Lucas ha anche una madre famosa, Eva Bravo, cantante famosa negli anni ’80-’90. L’attore nasce a Nizza e si è formato al Liceo Pasteur nella località francese di Neuilly-sur-Seine.

Vita privata

Lucas Bravo non è molto attivo sui social e il suo profilo Instagram è davvero povero di post. Con sole 20 foto pubblicate ha raggiunto più di 1 milione di followers, anche grazie alla popolarità ottenuta con la serie tv Emily in Paris. Lucas lavora anche come modello. Non è difficile da credere grazie alla sua bellezza e al suo fascino. Dopo l’uscita della serie sono state infatti tantissime le ragazze che si sono fatte alcune domande sulla sua situazione sentimentale ma purtroppo abbiamo poche notizie a riguardo. L’attore non ama condividere parti della sua vita privata, poichè preferisce rimanere riservato e tenere le informazioni più private per sè stesso. Stando al web, abbiamo scoperto inoltre che parla molto bene l’italiano, del resto viaggia molto per lavoro.