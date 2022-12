A soli 25 anni Ludovico Tersigni ha già camminato sul palco di X Factor e sul set di Skam Italia, serie in cui interpreta Giovanni. Appassionato di cinema e di musica, l’attore ha preso le redini del talent per cantautori al posto di Alessandro Cattelan che dopo molti anni ha deciso di lasciare definitivamente il timone della trasmissione. Lui stesso ha raccontato di suonare alcuni strumenti, chitarra e basso, oltre ad avere una band della quale non ha mai svelato il nome. Conosciamo meglio Ludovico Tersigni.

Biografia e carriera

La sua carriera è iniziata prestissimo. Sin dai tempi della scuola ha infatti frequentato moltissimi corsi di teatro e musica. Nel 2014 è stato parte del cast di Arance e Martello in cui ha vestito i panni di Lodovico. Il film fu anche presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, durante la settantunesima edizione.

Qualche anno dopo è stato anche uno dei protagonisti de L’estate addosso, pellicola di Gabriele Muccino. Nel 2017 è stato scelto anche da Andrea Molaioli nel film Slam – Tutto per una ragazza. Ha vinto il Premio Biraghi ed è stato scelto a Taormina come una delle giovani rivelazioni del cinema italiano. Tra gli altri film e serie tv citiamo anche Tutto può succedere e Summertime.

Vita privata di Ludovico Tersigni

Nonostante sia molto giovane, l’attore vanta un buon seguito su Instagram. Sui social, aperti nel 2016, ha pubblicato moltissime foto ma oggi ha chiuso definitivamente il profilo. Al Corriere della Sera ha confessato di stare benissimo senza social e di definirli come “buchi neri” che creano assuefazione.

L’attore è single. Ludovico Tersigni non ha nessuna fidanzata anche se nel 2021 è stato paparazzato con una ragazza mano nella mano ma pubblicamente non si è mai saputo nulla a riguardo. L’attore vuole tenere per sè alcuni aspetti della sua vita sentimentale. Chissà se scopriremo qualcosa dopo la nuova stagione di Skam.