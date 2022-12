Si amplia l’offerta italiana di Prime Video, che dopo l’enorme successo del programma Lol – Chi ride è fuori, ha deciso di investire per una nuova serie con un cast tutto italiano, intitolata The Bad Guy. La serie, che andrà in onda su Amazon Prime l’8 dicembre 2022, è una commedia nera che racconta le intricate vicende del magistrato Nino Scotellaro. Quest’ultimo, ha dedicato la sua intera vita lottando contro la mafia e le organizzazioni terroristiche italiane. Nonostante si sia impegnato molto per l’Italia, viene accusato dallo stato di essere coinvolto in organizzazioni criminali e portato a processo con l’accusa di essere lui stesso un mafioso. In questa serie storica, il protagonista viene interpretato proprio da Luigi lo Cascio, un attore con un passato davvero ricco di esperienze e un David di Donatello vinto nel 2000 come miglior attore protagonista della pellicola I cento passi. Ecco chi è questo bravissimo attore e quelli sono stati i punti più importanti della sua carriera.

Biografia di Luigi Lo Cascio

Classe 1967, Luigi frequenta il Liceo classico a Palermo. Dopo le scuole superiori decide di iscriversi all’Università presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. La sua passione, però, è quella della recitazione. Abbandona quindi il corso per diventare medico e per dedicarsi interamente all’arte. Riceve il diploma nel 1992 presso l’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio d’Amico, portando in scena uno spettacolo dedicato all’Amleto.

Molti sono i lavori classici che lo hanno coinvolto. Tra questi le numerose opere teatrali come Romeo e Giulietta, Aspettando Godot e Sogno di una notte di mezza estate. Luigi inizia la sua carriera nel mondo del cinema verso il 2005, quando recita in Buongiorno notte, prequel di Esterno notte per la regia di Marco Bellocchio. Lo vediamo poi ne Il dolce l’amaro e La bestia nel cuore. Durante il corso della sua carriera lavorativa, pubblica anche molti testi teatrali, esordendo come regista nello stesso anno con un film intitolato La città ideale, pubblicato poi alla 69ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2022, Luigi diventa Nino Scotellaro, in una delle nuove serie pubblicate su Amazon Prime che denunciano la mafia.

Luigi è fidanzato?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luigi lo Cascio è sposato da molti anni con Desideria Rayner, una montatrice italiana. Con lei ha avuto due splendidi figli di nome Tommaso Isidoro e Arturo Tito. I due, entrambi appartenenti al mondo del cinema, hanno anche pubblicato insieme un film intitolato La città ideale.