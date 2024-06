Chi è Manila Nazaro? Età, vita privata, carriera e curiosità sulla conduttrice

Manila Nazzaro ha ricoperto numerosi ruoli come attrice teatrale e, dopo aver esordito come inviata nella trasmissione Mezzogiorno in famiglia, viene promossa a conduttrice del programma Rai durante la stagione 2016-2017. Inoltre, tra il 2020 e il 2021 è protagonista di Temptation Island e Grande Fratello VIP.

Scopriamo chi è davvero Manila Nazzaro.

La biografia di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro nasce a Foggia il 10 ottobre del 1977. Dei suoi genitori sappiamo poco, mentre è noto che Manila si è iscritta alla facoltà di medicina e chirurgia senza tuttavia terminare gli studi.

Ha partecipato per due volte a Miss Italia, nel 1996 e nel 1999, vincendo quest’ultima edizione.

La carriera di Manila Nazzaro

Nel 1999, oltre ad aver vinto Miss Italia, Manila Nazzaro conquista anche il titolo di Miss Cinema e arriva al secondo posto del concorso Miss Eleganza. Tra il 2000 e il 2003 si dedica al teatro e nel 2005 diventa conduttrice della TV interattiva Music Box Italia e testimonial di Alitalia.

Nel 2009 conduce Miss Italia channel e l’anno successivo lavora come inviata de La partita del cuore. Ma la vera svolta nella carriera di Manila Nazzaro arriva tra il 2014 e il 2016 quando è prima inviata e poi co conduttrice del programma televisivo Mezzogiorno in famiglia.

Dal 2017 conduce diversi programmi radiofonici su RTL 102.5. Nell’estate del 2020 partecipa, insieme al compagno Lorenzo Amoroso, all’ottava edizione di Temptation Island e l’anno successivo partecipa alla sesta edizione de Il grande fratello vip.

Nel settembre del 2021 esce la sua prima autobiografia, Cintura rosa di sopravvivenza.

La vita privata di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha una relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due resistono anche alla lontananza dovuta alla partecipazione di Manila al Grande Fratello.

Manila rimane anche incinta, ma purtroppo la gravidanza non va a buon fine. All’inizio del 2023 i due attraversano una profonda crisi e molte voci parlano della fine della loro relazione, notizia ad oggi non confermata.