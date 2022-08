Chi è Marcell Jacobs? Età, carriera, vita privata

Chi è Marcell Jacobs? E’ velocista ed ex lunghista italiano nato a El paso in Texas il 26 settembre del 1994. E’ un atleta campione olimpico ai Giochi di Tokyo del 2020.

La carriera

Jacobos è figlio dell’italiana Viviana Masini, e dell’americano Lamont Jacobs. E’ cresciuto con la mamma a Desenzano del Garda e sin da piccolo ha dimostrato interesse per lo sport.

Dapprima s’è cimentato nel basket e a seguire nel calcio, ma a 10 anni per Marcell è scoppiata la passione per l’atletica leggera. Per un po’ di tempo si è dedicato allo sprint, poi al salto in lungo. Ha raggiunto grandi risultati nella disciplina sportiva fino a quando nel 2018 ha iniziato a cimentarsi nella corsa, i 100 metri pani. Anche in quest’ultima specialità è emerso fino a quando nel 2021, ai Giochi Olimpici di Tokyo, nei 100 metri piani, è riuscito a portare a casa la medaglia d’oro.

I successi di Jacobs proseguano fino ai giorni nostri. Solo ieri ha vinto a Monaco di Baviera l’oro nei 100 metri con il tempo di 9”95 superando i britannici Hughes e Azu. Con Jacobs l’Italia torna a vincere nella specialità che l’aveva vista trionfare con Pietro Menna nel 1978 a Praga, ben 44 anni fa, quindi.

La compagna e i figli

Jacobs da tre anni ha una compagna, Nicole Daza, una modella e influencer nata a Manta in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure. Daza è molto attiva sui social network e pubblica soprattutto foto di se stessa e dei figli.

La coppia si è conosciuta nel 2018 e sembra sia stato subito amore. Un colpo di fulmine, quindi, tra il campione olimpico e l’influencer ecuadoregna. Dalla loro relazione sono nati due figli, Antony e Megan.

Ma l’atleta era già padre, ancor prima di incontrare la sua attuale compagna. Prima di Antony e Megan, ha avuto un altro bambino, Jeremy. Aveva soli 19 anni quando dalla precedente relazione con Renata Erika è nato il suo primogenito. Jeremy oggi ha 8 anni, ma sembra avere le idee chiare sul suo futuro, è seriamente intenzionato a seguire le orme del suo papà. Anche lui si allena a Desenzano del Garda, dove Marcell è cresciuto e ha iniziato a muovere i suoi primi passi nell’atletica. La giovanissima promessa dell’atletica italiana si allena come il suo papà con Adrano Bertazzi.

I social

Macell Jacobs è molto seguito sui social. Su Instagram è “Crazylongjumper”, ovvero saltatore in lungo pazzo, ha 890mila followers. Tra le sue foto ci sono soprattutto immagini di gare e allenamenti, alcuni scatti sono con la sua compagna Daza e qualche foto con amici.

E’ molto amato e seguito Marcell anche su facebook, dove conta ben 17.601 follower.

Tra le curiosità che lo riguardano ce n’è una che non sfugge a un occhio attento: è pieno di tatuaggi. Sembra avere pochi spazi sul corpo non riservati a tatuaggi. Ha, infatti, sulla schiena una tigre e ha tatuate anche le date di nascita dei figli e della madre e un mappamondo, la rosa dei venti, la scritta ‘carpe diem, il Colosseo con un gladiatore e i cinque cerchi delle Olimpiadi.