Chi è Marcelo Burlon? Vita privata, biografia, t-shirt

Classe 1976, Marcelo Burlon, è nato a El Bolson in Patagonia. Dopo i primi anni di vita, trascorsi in Argentina, insieme ai suoi genitori lascia il paese per trasferirsi in Italia. Classico esempio di un ragazzo che ha fatto della sua passione la sua fortuna, e possiamo dire che c’è riuscito alla grande. Conosciuto da tutti come l‘imprenditore 2.0 che ha rivoluzionato il mondo della moda. Ma, andiamo passo passo e scopriamo di più su Marcelo Burlon.

La scalata al successo di Marcelo Burlon

Come già detto, abbandona il suo paese d’origine per cercare fortuna in Italia insieme alla sua famiglia. Trascorre un’infanzia del tutto normale, tra amici, famiglia e scuola. Proprio la scuola però sembra non rientrare nei suoi progetti futuri, tanto che all’età di 16 anni si trasferisce nelle Marche e, non appena terminata la scuola dell’obbligo, inizia subito ad approcciarsi al mondo del lavoro, prima come operaio e poi come animatore in discoteca.

Un ragazzo con i piedi per terra e una grande passione, quella per la moda. La sua vita subisce un radicale punto di svolta quando all’età di 21 anni decide di trasferirsi a Milano per avvicinarsi a quello che lui definisce “il suo mondo“. Dopo un’occupazione ai Magazzini Generali, dove inizia a conoscere personaggi famosi e influenti nella moda, decide di cambiare, occupandosi delle relazioni pubbliche dei locali, prima di Dolce&Gabbana e poi di Alessandro Dell’Acqua. Ma non perde di vista il suo sogno e nel 2012, insieme a due suoi amici, Davide De Giglio e Claudio Antonioli, fonda la Marcelo Burlon County of Milan, brand dedicato alla capitale lombarda. Inizialmente produce t-shirt, custodie per smartphone e felpe. Il successo è travolgente al punto da spingerlo a realizzare un’intera collezione. Nel 2005 presenta la prima collezione uomo ai Pitti Uomo 87. Successivamente si dedica anche alla collezione donna entrando nel calendario della Milano Moda Donna.

La vita privata (e segreta) di Marcelo Burlon

Ciò che sappiamo di lui è che il suo successo parla da sé, tanto che il suo nome è arrivato anche sulle pagine del New York Times che l’ha definito come il pioniere del multitasking. Per il resto, si sa che è una persona molto riservata che non lascia trasparire nulla della sua vita privata.

Dalle T-shirt da 20 milioni di euro a Pechino Express

Sul fatturato di Marcelo Burlon sappiamo che si viaggia su cifre da capogiro. Dopo appena due anni dall’inizio del suo successo, il suo brand era già venduto in oltre 500 negozi in tutto il mondo, con un fatturato di circa 20 milioni di euro all’anno. Tra i suoi prodotti, felpe, maglie, pantaloni per non parlare degli accessori e delle cover, tutti con sopra stampati i tribali che caratterizzano il suo brand. Marcelo Burlon, nel 2017, è stato anche tra i concorrenti del reality show Pechino Express.