Mina El Hammani è l’attrice che interpreta Nadia nella serie televisiva spagnola Elite. In tutti gli episodi vengono affrontate diverse tematiche importanti del secolo attuale, tra le quali il razzismo, la tossicodipendenza e tanti altri argomenti. Creato da Carlos Montero, questo teen drama è ambientato in una scuola spagnola di prestigio dove diversi adolescenti si ritrovano ad essere scossi da un terribile omicidio. In ogni stagione i ragazzi si troveranno di fronte ad un crimine e dovranno risalire alla causa affrontando anche una vera e propria lotta di classe tra gli studenti della comunità scolastica.

Biografia di Mina El Hammani

Mina El Hammani è nata a Madrid nel 1993 e ha origini marocchine. Oggi vive in Spagna ed è diventata molto famosa per aver interpretato Nadia nella serie tv Elite. Il padre di Mina è originario di Casablanca mentre la madre è araba. Nel 2014 inizia il suo debutto come attrice dopo aver frequentato numerose scuole di recitazione. Bella e talentuosa, Mina ha lavorato anche come modella grazie al suo fisico perfetto e al suo viso angelico. Nel 2015 ha lavorato anche in due spettacoli molto importanti, Esperienza 75 e Dentro la terra. La fama mondiale l’ha raggiunta però nel 2018 con la serie televisiva distribuita da Netflix Elite dove interpreta Nadia Shanaa. Circondata da un cast stellare tra cui spunta il nome di Ester Expósito, Mina è stata notata anche da altri registi che oggi l’hanno ingaggiata per nuovi lavori, quel che è certo è che è già famosa in tutto il mondo.

Mina è fidanzata?

Per quanto riguarda la vita privata della star, tantissimi fan si sono chiesti se ci sia una persona nel suo cuore. Visitando i profili social della ragazza, però, non emerge nessun nome di un possibile amore dell’attrice. I fan di Elite speravano in una storia d’amore tra Mina e Miguel, un altro dei ragazzi nel cast. I due hanno però prontamente smentito il flirt dichiarando che tra di loro esiste solo una bella amicizia. Il suo account Instagram conta ben 4 milioni di follower, e la bella Mina pubblica quotidianamente scatti che riguardano la sua carriera insieme ai colleghi della serie più amata di Netflix.