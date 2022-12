Murray Bartlett è un celebre attore australiano che vanta una carriera di oltre trent’anni nel mondo dello spettacolo. L’uomo ha recitato in numerose produzioni cinematografiche e televisive, tra cui ‘Tales of the City‘, ‘The White Lotus‘, ‘The Last of Us‘. La sua performance più notevole è stata quella da protagonista nel film ‘The White Lotus‘, dove ha interpretato il ruolo di Hotel Manager Armand, per il quale è stato candidato a numerosi premi e riconoscimenti. Grazie a questa interpretazione innovativa e piena di pathos, Murray Bartlett ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel campo della recitazione.

Famiglia di Murray Bartlett

Murray Bartlett è originario di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud. L’attore ha trascorso gran parte della sua vita a Perth dopo il trasferimento della sua famiglia quando aveva solo 4 anni. Durante il college, Bartlett ha mostrato un eccezionale talento per la recitazione. Per questo ha preso parte a diverse produzioni teatrali e dimostrando un chiaro desiderio di farne una carriera. È molto vicino a sua madre, Anne Sinclair, ed è grato per l’influenza positiva che lei ha avuto nella sua vita.

Carriera

Dopo aver trascorso alcuni anni in Australia, il suo paese natale, Bartlett ha iniziato a esplorare la carriera di attore ed è stato visto nello show televisivo ‘HeadLand‘. Qualche anno dopo ha preso parte al programma ‘Neighbors‘ e ha interpretato il ruolo di Luke Foster, l’artista della truffa. Nel 2000, si è trasferito negli Stati Uniti e ha recitato una parte significativa in una delle serie HBO più famose, ‘Sex and the City‘.

Nel 2006, Bartlett ha fatto una tournée con Hugh Jackman nella produzione di successo di Broadway ‘The Boy from Oz‘. Successivamente, l’attore ha interpretato il ruolo principale di Michael ‘Mouse’ Tolliver nel remake Netflix di ‘Tales of the City’. La sua audizione autoregistrata ha attirato l’attenzione dei responsabili della produzione e gli è valsa un ruolo rivoluzionario in ‘The White Lotus‘, nonostante avesse 50 anni. I suoi recenti ruoli in spettacoli come ‘The Last of Us’ e ‘Welcome to Chippendales‘ mostrano quanto sia incredibile la carriera di Bartlett.