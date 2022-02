Chi è Myrta Merlino , moglie di Marco Tardelli? Matrimonio, figli, professione, vita privata

Scopriamo la carriera, la biografia e qualche indiscrezione sulla vita privata di Myrta Merlino.

Chi è Myrta Merlino? Moglie di Marco Tardelli, conosciuta per i suoi programmi televisivi e per molto altro. È una giornalista, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva.

Chi è Myrta Merlino? Vita privata

Myrta nasce a Napoli il 3 maggio del 1968 sotto il segno del toro, e per tutti i curiosi Myrta è alta 1,80 m. I suoi genitori Giuseppe Merlino, professore, e Annamaria Palermo la crescono insieme a suo fratello. La madre era una professoressa universitaria e direttrice dell’Istituto della Cultura di Pechino, figlia di Giulio Palermo. Myrta ha perso la madre pochi anni fa a causa di una malattia.

Myrta si diploma al liceo classico e si laurea con il massimo dei voti e lode in scienze politiche. Decide di scrivere la sua tesi in diritto internazionale focalizzando il suo interesse sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori. Sarà infatti il punto di partenza della sua carriera.

Attualmente il suo compagno è Marco Tardelli ex calciatore nella Juventus e della Nazionale italiana.

È mamma di tre figli, Pietro e Giulio i gemelli e la figlia Caterina.

Oltre ad essere una grande professionista ed una mamma è anche una donna sempre impegnata ed attiva. Instancabile ed impeccabile in tutte le sue apparizioni. Ama viaggiare, fare sport e tenersi sempre in forma ed allenata. Non predilige una vita all’insegna del relax, preferisce piuttosto essere sempre in movimento ed in compagnia della sua famiglia e del suo compagno.

La grande passione per i viaggi si evince dal profilo Instagram di Myrta, sempre abbastanza curato ed aggiornato. Sui social condivide parte dei suoi impegni nel pubblico e nel sociale e parte della sua vita privata destreggiata tra la famiglia, il compagno, i viaggi e il suo cagnolino.

La sua carriera e professione

Myrta fin da giovane intraprende da subito una carriera giornalistica per arrivare nel 1994 a occuparsi di televisione e diventa l’anno successivo giornalista professionista.

Realizza numerose inchieste in tv ed apre diversi programmi televisivi di cui si occuperà e presenterà in prima persona. Si inizia a dedicare alla scrittura di diversi programmi Rai tra cui La storia siamo noi e Italia Maastricht.

Nel corso degli anni ha scritto diversi libri e saggi e si è dedicata anche a collaborazioni che sono state pubblicate su alcune testate sia nazionali che internazionali tra cui Il corriere della sera e Liberation.

Passa dalla Rai a La 7 nel 2009 conducendo L’aria che tira che va in onda tuttora. I temi trattati dalla Merlino ruotano sempre intorno alla politica e all’attualità.

Il suo programma ha avuto da subito successo ed è ancora oggi molto seguito. Cerca di trattare sempre temi di grande attualità in maniera chiara e trasparente. Ed è proprio grazie al successo che ha avuto il programma che Myrta Merlino decide di creare anche due nuovi format: L’aria di Domenica e L’aria che tira stasera.

Nel 2019 diventa ambasciatrice Unicef e lo scorso anno riceve dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.