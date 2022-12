Chi è Naomi Rivieccio? X Factor, Sanremo, età, carriera, vita privata

In Italia sono tanti i talenti che sbocciano giorno dopo giorno. Soprattutto nel settore musicale, le voci che si lasciano ricordare sono tante ed una di queste è quella di Naomi Rivieccio. Qualcuno la ricorderà per un sua partecipazione ad X Factor 12, quando durante le Audition tutti balzarono in piedi per la sua bravura. Ora pare che la cantante e la vocalist abbia conquistato anche Sanremo, durante la scorsa edizione. Andiamo con ordine.

Naomi Rivieccio ad X Factor 12 e a Sanremo

Naomi Rivieccio ha fatto impazzire i coach e il pubblico di X Factor durante la dodicesima edizione. Era stata una delle concorrenti più chiacchierate di quella edizione, soprattutto per la sua bravura. Oggi torna a far parlare di sè perché ha conquistato il palco dell’Ariston: ha partecipato a Sanremo come Vocalist facendo impazzire tutti i big che serata dopo serata wi sono esibiti. Il suo ruolo di corista comunque non piove da cielo ma è sintomo di un lavoro alle spalle e di tanti sacrifici.

Vogliamo in tal sede ricordare ai suoi fan quella famosa esibizione durante le Audition di X Factor che mandarono tutti in delirio. La particolarità di Naomi sta nel fatto che ha un aspetto chiuso, timido e riservato, ma le basta munirsi di microfono per cacciare tutta la sua grinta. Le doti canore che vanta non sono certo passate inosservate a nessuno.

Il suo cavallo di battaglia

Naomi Rivieccio arriva piena di sogni e speranze ai provini di X Factor. Decide di giocarsi il tutto per tutto con una canzone al di sopra delle aspettative di tutti. Una volta sul palco però, dà il meglio di sè. Si esibisce infatti con una sua incredibile versione della canzone Bang Bang di Jessi J. Grazie alla sua perfetta intonazione e alla sua voce esplosiva, tutti i giudici le regalano il proprio consenso. Le basta davvero poco prima che la sua esibizione diventi la più cliccata del web.

L’età è la vita privata

Nata a Napoli nel 1992, Naomi Rivieccio è un portento della musica. Amante sin dalla tenera età di questo mondo, comincia bambina a coltivare la passione del canto. Prende lezioni e si iscrive addirittura al conservatorio di Salerno dove consegue il diploma come soprano. Attualmente è infatti impiegata come cantante solista presso la Nuova Orchestra Scarlatti. La sua carriera è tutta in crescendo grazie alle sue doti.

Se da un lato lascia parlare di sè per la sua voce da numero uno, dall’altro Naomi si tiene ben lontana dai social e dai tabloid di gossip. Per quanto concerne la sua pagina Facebook è ricca di scatti che la vedono a lavoro. Ma della sua vita sentimentale non c’è davvero traccia. Ama molto nascondere ciò che le è caro. Non possiamo pertanto dire con assoluta certezza se ha un fidanzato, che nome abbia, se sia un collega. Di certo sul suo profilo Facebook si legge “stato sentimentale impegnata” per cui si pensa che qualcuno abbia rubato rubato suo cuore. Per il resto massimo riserbo, non dobbiamo fare altro che seguirla speranzosi di scovare qualche piccola chicca della sua condizione amorosa.