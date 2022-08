Chi è Noemi Bocchi? Ex marito, Totti, incidente

Il nome di Noemi Bocchi è balzato alla cronaca dopo la notizia del divorzio tra la showgirl Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti. Pare sia stata proprio lei la causa della fine del matrimonio del “Pupone” e dell’ex Letterina.

Allora, Noemi Bocchi chi è? Classe 1984, la Bocchi è separata e ha due figli piccoli, uno di 8 e uno di 10 anni. Il suo ex marito, però, non è una personalità del tutto sconosciuta, ma, anzi, è molto conosciuto in ambito sportivo. Si tratta infatti di Mario Caucci, che è il team manager della squadra Tivoli calcio. Oltre a ciò, è un imprenditore di successo che gestisce sia la società di famiglia, che altre. I due non hanno ancora divorziato ufficialmente, ma si sono separati dopo essersi sposati nel 2012.

Dopo la notizia della presunta relazione con Totti, i commenti di Caucci non sono stati per niente positivi. L’uomo ha infatti espresso tutta la sua comprensione nei confronti dell’ex calciatore, dato che non condivideva il comportamento della sua ex moglie.

Noemi Bocchi: com’è iniziata la sua relazione con Totti

La news sulla separazione tra Totti e la Blasi, dopo 20 anni e tre figli, ha sconvolto milioni di Italiani, ma non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Infatti, già da inizio 2022 si è parlato di una crisi tra i due e si è detto che il Pupone stesse frequentando una misteriosa donna bionda. Questa donna bionda si è rivelata essere proprio Noemi Bocchi, grande tifosa proprio della Roma.

Sembra che a presentare i due sia stato il pr Alessandro Nuccetelli, anche se Totti ha smentito tale affermazione. Ma, facciamo un passo indietro. A febbraio 2022 il sito Dagospia ha rivelato l’ex calciatore aveva ben 13 rose rosse per San Valentino a una donna sconosciuta e quindi, di conseguenza, la stampa e il pubblico a casa ha voluto saperne di più. Prima, però, Totti e la Bocchi sono stati immortalati insieme, seduti a pochi metri di distanza, allo stadio durante la partita Genoa-Roma del 5 febbraio. All’epoca, il Pupone e la Blasi smentirono categoricamente qualsiasi voce di crisi e di tradimento tra i due e la stessa Ilary aveva dimostrato di fidarsi dell’allora marito. Tuttavia, con un comunicato Ansa dell’11 luglio del 2022, la conduttrice ha ufficializzato la separazione con Totti. In quei giorni, inoltre, la rivista Chi aveva diffuso le foto del Pupone proprio sotto casa della Bocchi.

Incidente, laurea e che lavoro fa

Anche se le voci di una possibile relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti si sono diffuse insistentemente a inizio 2022, sembra e i due si stessero frequentando già dall’autunno del 2021. La prova di ciò è nel fatto che, la notte del 26 novembre 2021, la Bocchi sarebbe scappata improvvisamente da una festa in un locale vicino a Colle Oppio. Il tutto per correre subito da Totti che aveva avuto un incidente d’auto. Noemi è laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, la Libera Università Maria Santissima Assunta, e come lavoro fa la flower designer. Condivide con il Pupone la passione per il padel.