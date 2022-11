Pernilla August è Kristina nella serie Young Royals, che ha appena ottenuto un grande successo anche nella seconda stagione. Disponibile su Netflix, lo show racconta del principe Wilhelm, costretto in un collegio per essere stato coinvolto in uno scandalo. Se vuoi sapere chi è la bravissima attrice Pernilla August, prosegui nella lettura.

Carriera di Pernilla August

Nata nel 1958 a Stoccolma, Pernilla August recita sin dall’infanzia. Da piccola frequenta la scuola e poi si iscrive a teatro, ma la sua carriera professionale inizia solo nel 1979, anno in cui ha iniziato a studiare recitazione a livello accademico. Si accorse di lei Ingmar Bergman, che decise di affidarle un ruolo nel famoso film Fanny e Alexander. Successivamente è stata anche protagonista di diverse opere teatrali tra cui Casa di bambola di Henrik Ibsen, Amleto di William Shakespeare, Tre sorelle di Anton Čechov.

I ruoli che però le hanno donato più fama sono quelli in Guerre stellari, tra cui Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni. Di seguito è comparsa anche in televisione interpretando un ruolo secondario nella serie dedicata ad un giovane Indiana Jones. Nel 2021 conquista il pubblico con Young Royals, serie nella quale interpreta Kristina, la regina di Svezia e madre di Wilhelm, il protagonista.

Vita privata

Pernilla August è stata sposata due volte. Si è unita in matrimonio con Klas Östergren, scrittore e sceneggiatore svedese che ha ottenuto un importante riconoscimento, il cosiddetto Gran Premio dei Nove nel 2005. Il secondo matrimonio è avvenuto invece con Billie August, un regista danese con il quale ha avuto tre splendide figlie: Agnes, Alba e Asta. I due hanno però divorziato nel 1997 dopo sei anni di matrimonio. Oggi Pernilla è probabilmente single, anche se non ne siamo sicuri perchè non condivide in pubblico informazioni sulle sue relazioni amorose.