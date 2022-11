Chi è Pif? Nome vero, carriera, libri, vita privata, figli

Regista, attore e scrittore, non si può certo dire che Pif non sia un uomo molto versatile. La sua singolare personalità, fatta di tanta cultura e al contempo di ironia è nota al mondo dello spettacolo. Non ci resta quindi che capire qualcosa in più sul suo conto.

Pif, età, infanzia e carriera

Pif, classe 1972, oggi è un cinquantenne, nonostante lo spirito giovanile. Non dimentichiamo che è figlio d’arte. Suo padre è Maurizio Diliberto, noto regista. La madre Mariolina Caruso è invece insegnante di scuola elementare. Non ha tardato in Pif ad arrivare l’amore per il cinema, sviluppato quindi sin da bambino. Consegue la maturità presso l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile, indirizzo scientifico. Decide di bypassare l’università per trasferirsi a Londra, al fine di prendere parte ad importanti corsi di Media Practice.

Nel 1998 inizia la sua carriera in Tv. Decide infatti di partire alla conquista della Mediaset, facendo un concorso per divenire autore televisivo. Tre anni dopo riesce a diventare autore del programma Candid & Video Show su Italia 1, e poi il salto di qualità arriva con il programma Le Iene. Proprio qui, è la Iena Marco Berry a dargli il soprannome di Pif, scelto dopo come il suo nome d’arte. Frequentando il dietro le quinte dei programmi, Diliberto si appassiona ancor più al cinema e tenta la strada della regia e della recitazione. Ha debuttato come regista con il film La mafia uccide solo d’estate, che lo vede anche tra gli attori protagonisti.

Il primo libro

Per non farsi mancare le sue esperienze lavorative nel 2014 ha preso parte al Festival di Sanremo (che all’epoca ha visto la conduzione di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto). In tal contesto si è occupato dell’anteprima di ogni serata della kermesse. Nella metà del gennaio 2016, gli viene affidata la conduzione Le Iene : ha l’onore di condurlo accanto a Nadia Toffa il giovedì in prima serata. Nel 2017 con la trasmissione di Rai 1 Falcone e Borsellino, ha fato una sua nuova esperienza, accanto a Roberto Saviano e Fabio Fazio. Nel 2018 ha pubblicato il primo libro “che Dio perdona a tutti”.

Vita privata e figli

Per quanto uomo di spettacolo, di Pierfrancesco si sa davvero poco e niente. Abbiamo comunque certezza che non si sia mai sposato. Per cinque anni, e fino al 2016, ha avuto una storia con Giulia Innocenzi. Oggi invece la sua compagna è Nabila Ben Chahed, da cui ha avuto una figlia. Della compagna e della figlia non si sa altro.

Nome vero, origini e curiosità

Pif è lo pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto. Stante a quanto lui stesso racconta, pare vanti tra i propri avi (un lontanissimo avo) lo scultore danese Bertel Thorvaldsen, il quale tra il 1789 e il 1838 stette per molti anni in Italia. Pare che Bertel avesse avuto una figlia, poi riconosciuta con Anna Maria von Uhden (nata Magnani): trattasi di Elisa Sophia Carlotta la quale è diretto collegamento quindi tra lo scultore e Pif

Il nuovo libro

Pif è un grande autore. Appunto in data 8 novembre 2022 è uscito in libreria il suo secondo romanzo. Trattasi del libro “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota”.