Chi è Samantha De Grenet? Carriera, vita privata, figli, Instagram

Non c’è uomo in Italia che non abbia fatto almeno una volta un apprezzamento su Samantha De Grenet. Parliamo di un’icona della bellezza italiana, che oggi nonostante i suoi 52 anni fa ancora girare la testa al sesso maschile. Ma scopriamo qualcosa di più sulla bella conduttrice televisiva, nonché showgirl.

Samantha De Grenet, vita privata e figli

Togliamoci subito il molare svelando qualche chicca sugli amori e la vita privata di Samantha De Grenet. L’ex modella ha spezzato parecchi cuori. Il primo matrimonio risale a quando era ancora molto giovane e dura davvero pochissimo, dopodiché divorzia. Nel 1988 intraprende una relazione con Leonardo Pieraccioni a cui resta legata per due anni. Dopo la fine della loro storia ha avuto altre relazioni di poco conto, tra cui ricordiamo quella durata qualche mese nel 2001 con il calciatore Filippo Inzaghi.

Nel 2005 è convolata nuovamente a nozze, stavolta con un ingegnere, Luca Barbato. Dopo un anno, a pochi mesi dalla nascita del loro primogenito, si separano. Nel 2014 Samantha torna Co il suo ex marito Luca, che ha voluto risposare. Oggi sono ancora insieme. Dalla loro relazione è nato un bambino, Brando.

La carriera

Ulteriormente importante sulla vita di Samantha De Grenet è la sua carriera, che comincia a soli 14 anni. È il proprietario di un’agenzia di modelle, Riccardo Gay, a scoprirla e a permetterle, a partire dal 1987, di posare come modella: finisce infatti ad essere il volto di Donna sotto le stelle. Dalle passerelle alla TV il passo è breve: e così nel 1993 viene ingaggiata come inviata nel primissimo programma televisivo per lei, trattai di una trasmissione in onda su Italia 1 ovvero Modapolis. Da lì i suoi ruoli tra programmi e film non fanno che aumentare, permettendole di accrescere le sue qualità come personaggio dello spettacolo. È stata protagonista anche di numerosi reality show, come l’isola dei Famosi (alla dodicesima edizione) e La Talpa alla prima edizione. Nel 2020 viene invece selezionata come concorrente del Grande Fratello Vip, quinta edizione, a gioco inoltrato (riesce ad arrivare fino in semifinale, ma il pubblico da casa salva a suo discapito Stefania Orlando). Altre trasmissioni di successo in TV a cui ha partecipato sono Bellissima, Svalutation, Chi c’è…c’è, Candid Camera Show, 8mm, Jammin, Zecchino d’oro, Bazar, Beach Party, Tappeto volante, Avanti un altro pure di sera, e così via.

La sua carriera non è fatta solo di televisione. Nel 2012 la bella showgirl porta nelle librerie un suo libro, intitolato “Adesso parlo io, la parola ai bambini”. Ha voluto che la prefazione al suo libro fosse a cura di Enrico Brignano.

Qualche curiosità sul suo conto: la causa contro Tivù Tabù

Per quanto personaggio di spicco nel mondo della TV Samantha sa come difendere i suoi diritti. E infatti 20 anni fa ha vinto una causa contro il direttore di Tivù Tabù, con l’accusa di aver divulgato alcune sue foto di nudo.

Samantha ed il suo rapporto con Instagram

Samantha De Grenet non disdegna la presenza sui socia. Ha infatti un suo profilo Instagram, costantemente aggiornato, dal quale possiamo evincere ben oltre 500 mila followers. Delizia i suoi fan con scatti di sè.