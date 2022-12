Samira Wiley è una delle attrici presenti nel brillante cast di The Handmaid’s Tale, serie che ha fatto conoscere a tutto il mondo la città di Gilead, un luogo distopico dove le donne vengono sottomesse per procreare con gli uomini dell’alta società. “Non possiamo più tenerlo segreto, The Handmaid’s Tale avrà una sesta e ultima stagione”, ecco quanto si apprende dal profilo ufficiale della serie, che grazie all’enorme successo dei fan ha deciso di rilasciare anche una nuova stagione. La nuova serie debutterà durante l’inizio del 2023, ma ancora non si conosce precisamente il mese. Tuttavia, se vuoi scoprire di più sull’attrice Samira Wiley, continua a leggere!

Biografia e carriera di Samira Wiley

Nata nel 1978 a Washington, Samira Wiley è laureata alla Duke Ellington School of Arts. I suoi genitori sono stati pastori della congregazione Covenant Baptist United Church of Christ. Dato il loro impegno nel mondo contemporaneo, la madre e il padre di Samira sono stati definiti come i pilastri LGBT all’interno della comunità religiosa. I due si battono infatti per includere anche le persone dell’altro sesso nella Chiesa.

Per quanto concerne la sua carriera, l’attrice è conosciuta per il suo ruolo più importante, quello in The Sitter, film commedia del 2011. Samira ha anche recitato nella celebre serie tv Orange is the New Black per poi ottenere un ruolo in Rob the Mob, un famoso film poliziesco pubblicato nel 2014. Successivamente è comparsa sul magazine OUT100 insieme ad attori come Elliott Page, Sam Smith e Zachary Quinto.

Vita privata

Samira Wiley è sposata con Lauren Morelli dal 2017, una scrittrice e autrice per Orange is the New Black. Dall’11 aprile 2011, le due hanno avuto una bambina chiamata George Elizabeth. Non si conosce molto altro sulla sua vita privata poichè sia lei e la moglie sono molto riservate e vogliono tutelare la loro privacy. Ad ogni modo oggi sono vere e proprie icone LGBT.