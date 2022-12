Attore e conduttore televisivo, Sergio Friscia è Sergione in Incastrati, la prima serie interamente scritta da Ficarra e Picone. Prodotta da Netflix è andata in onda anche su Canale 5 e i fan del duo comico sono già in attesa della seconda stagione. Scopriamo chi è Sergio Friscia, uno dei brillanti attori della sit-com.

Sergio Friscia, biografia

Nato nel 1971, l’attore inizia a lavorare negli anni ’80 come disc jokey in diverse discoteche e presso villaggi turistici. Negli anni ’90 inizia invece a condurre alcuni programmi di varietà su emittenti televisive siciliane. Sergio è infatti originario di Palermo e ama molto la sua terra. Approda su Rai 2 con il programma Macao, andato in onda nel 1997. Qualche anno dopo, inizia ad interpretare film e serie tv, tra i quali ricordiamo Le ali, Il capo dei capi su Canale 5 e infine, Squadra antimafia – Palermo oggi, dove ha vestito i panni di Nando, fratello di Rosy Abate.

Debutta al cinema con Quell’estate felice, pellicola dove interpreta il professor Saro Li Causi. Nel 2009 Sergio Friscia partecipa anche a Oggi Sposi, un film diretto da Luca Lucini diventato poi “Prodotto d’interesse culturale nazionale“. Anche in televisione, Sergio è molto apprezzato dal pubblico, specialmente per la sua partecipazione a Striscia la notizia, noto programma satirico nel quale ha imitato il comico e politico Beppe Grillo.

La carriera di Friscia è quindi ricca di esperienze di ogni tipo, tanto che l’attore si dà anche alla musica producendo un album intitolato “L’altro me“, uscito il 25 ottobre 2015.

Vita privata

Il comico palermitano Sergio Friscia è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Per questo motivo non si sa se sia sposato e se abbia figli. Ad oggi non c’è neanche traccia di una possibile fidanzata, quindi potremmo azzardare a dire che sia single, anche se i fan non ne sono sicuri.