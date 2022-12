Stephen Dorff è un attore americano conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in alcuni film come The Power of One, Backbeat e Somewhere di Sofia Coppola. Stephen ha anche interpretato Deacon Frost nella saga di Blade, Cecil B. DeMented, The Motel Life, SFW e Space Truckers. Inoltre, ha iniziato a recitare da bambino prendendo parte a vari spot pubblicitari per Kraft e Mattel. Nel corso della sua carriera, Dorff ha ricevuto alcuni riconoscimenti, tra cui una candidatura ai Golden Globe nel 2000 per il suo ruolo in The Motel Life.

Carriera e True Detective

Dorff ha ammesso di non sapere esattamente quali fossero le sue parti quando ha fatto l’audizione per la terza stagione di ‘True Detective‘. All’inizio era un personaggio di poliziotto diretto, ma ben presto si è trasformato in qualcosa di più complesso mentre la trama si sviluppava su tre decenni diversi. Mahershala Ali, l’attore principale, ha dovuto sottoporsi a ore di trucco e acconciatura per essere trasformato in versioni più giovani di se stesso, con Dorff che ha dovuto collaborare con il suo partner sullo schermo e altri attori per rendere la storia cinematografica più convincente.

Stephen ha ottenuto il suo primo ruolo di successo in un film horror del 1987, intitolato “The Gate“. Il film segue le avventure di un ragazzo e dei suoi amici che scoprono un buco nel cortile della casa del ragazzo che è una porta per l’Inferno. Il ragazzo e i suoi amici si ritrovano a dover affrontare forze malvagie e creature demoniache che cercano di entrare nel nostro mondo. Il film ha avuto un grande successo al botteghino, diventando un classico del cinema horror. Stephen Dorff ha interpretato un ruolo importante nella pellicola, contribuendo a renderlo un grande successo.

Vita privata

A partire dal 2018, Stephen Dorff non è più sposato, anche se ha avuto diverse relazioni. La prima è stata con Lela Star, seguita da una relazione di 5 anni con Courtney Wagner, dal 1991 al 1996. In seguito, ha avuto brevi relazioni con Milla Jovovich e Reese Witherspoon, e ha avuto una relazione più lunga con Bridget Hall dal 1998 al 2000. Stephen Dorff è attualmente single, ma si dice che stia frequentando Georgina dal 2017.