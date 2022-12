Chi è Taylor Kitsch alias Paul nella serie True Detective? Età, moglie, serie tv, figli

Taylor Kitsch, uno dei tanti attori canadesi di successo a Hollywood, è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in John Carter, Battleship, X-Men Origins: Wolverine e True detective. Nel 2018, ha recitato nel ruolo di David Koresh, il famigerato leader del culto Branch Davidians, nella serie drammatica Waco. Taylor è anche apparso in numerose produzioni televisive come alcune serie di Netflix e The Normal Heart. Inoltre ha partecipato a diversi film dal 2019, tra cui The Highwaymen e The Grand Seduction.

Biografia e carriera di Taylor Kitsch

Taylor si trasferì a New York City nel 2002 dopo aver ricevuto un’opportunità di lavoro come modello per l’International Management Group (IMG). Durante il suo soggiorno nella grande mela, si appassionò anche alla recitazione e iniziò a seguire lezioni di teatro. Inoltre, ottenne la certificazione come personal trainer e nutrizionista.

Nel 2004, decise di trasferirsi a Los Angeles, dove la sua vita cambiò radicalmente. Infatti, nel 2006, ottenne il ruolo di protagonista nella serie televisiva Luci notturne del venerdì come Tim Riggins, diventando rapidamente una star tra il pubblico. Inoltre, grazie al successo del programma, Taylor ha avuto l’opportunità di apparire in diversi film e show televisivi.

Fidanzato o single?

Il celebre attore è single al momento, nonostante in passato sia stato collegato a numerose donne. Nel 2015, il suo nome è stato associato alla famosa attrice Rachel McAdams con cui aveva recitato in precedenza. Secondo una fonte vicina, i due si erano avvicinati mentre erano sul set e la loro relazione sembrava essere seria. Quando fu vista la presunta coppia nel West Hollywood, mentre si divertivano durante un pasto, gli indizi parlavano da soli. Tuttavia, a luglio 2015, la coppia ha confermato a ET Canada che non si stavano frequentando, anche se le persone avevano comunque pensato che fosse così. Insomma, il bellissimo attore è oggi libero, presto si avranno ulteriori informazioni sulle prossime frequentazioni.